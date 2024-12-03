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社會 社會焦點 保障人權

詐團冒名每月10件！吳淡如檢舉「帳號反遭封」　盼政府硬起來

記者張君豪／台北報導

刑事局3日上午舉辦打詐儀錶板成立獨立網站記者會，席間邀請知名作家吳淡如現身說法。吳自嘲被自己盛名所累，「大概有詐騙犯罪以來，我從頭到尾一直被詐團冒名」，並笑稱直到昨天都還有朋友打來問我為什麼在送書呢？被抱怨為什麼不先送給親朋好友就在網路上公布好康。吳淡如指出，「這也是詐團放長線釣大魚、騙取民眾個資的手法。」

▲吳淡如現身說法說明台灣詐團猖獗困境。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吳淡如現身說法，說明台灣詐團猖獗的困境。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

吳淡如補充說明，「其實送書是詐團居心險惡的手法，他給你一本書，因他要郵寄給你，可以知道你的姓名、住址、電話；放長線釣大魚」，她強調，包含最猖獗的投資詐騙，她也遭詐團冒名使用多次，「還好警察知道我是無辜的」。

吳淡如娓娓道來自己的親身體驗，她曾向媒體抗議過「吳淡如涉詐騙」相關的新聞報導，因為假投資詐團冒用她名字詐騙民眾1400萬元現金，她打去報社抗議，對方把她名字加上括弧，她打趣問對方新聞報導要怎麼念，「是念吳淡如詐騙1400萬元、還是括弧吳淡如括弧詐騙1400萬元？」後來經吳強調堅持提告，對方才願意更改成是吳淡如遭冒名使用、導致民眾被詐騙。

▲刑事局長周幼偉邀約名人吳淡如出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

至於反制詐騙和認識詐騙犯罪，吳淡如語重心長分享，「任何人都必須要知道一件事，沒有誰一定要為你這個陌生人去幫你賺錢，如果是對方宣稱經這樣百發百中的話（保證獲利），他自己早就很富有了，他還真不需要接管你的錢。」

吳淡如說，她長期遭詐團冒名，每個月最少有10件以上，她臉書都拿來公告呼籲民眾，甚至擔心誤導民眾，後來乾脆宣告自己不投資股票，「我連台積電都賣掉了」，希望杜絕詐團冒用她的名字來詐騙民眾，呼籲民眾「其實只要有人要接管你的錢，說會幫你賺錢肯定是個錯誤」。

講到未上市股票詐騙，「上市股票有那麼多可選擇、為什麼你會選為上市？就是個邏輯問題」，吳並以親身經歷分享，「自己公司前員工在網路認識男友，對方說要從國外來台灣看她，並跟她借500萬元，小女生怎會有500萬呢，只好去地下錢莊借」，最後搞到整家人背債拿錢贖人。

另外吳淡如也抱怨臉書的檢舉廣告機制形同虛設，「你檢舉越多、等同打開越多詐騙廣告，平台AI就會推送更多詐騙廣告給你，搞得我都不好意思檢舉了」，「我甚至檢舉詐團粉專，結果自己帳號被封掉，我最少被封掉三次，我都覺得是詐團檢舉的」。台灣對於臉書沒有管轄權，吳淡如也曾接獲不少財經界的朋友詢問如何下架假冒他們名義的詐團粉專，她認為政府要拿出有效對策，讓民眾對政府恢復信心。

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