75歲婦加投資群組被詐110萬　詐團出動4人+700萬現金設局全被逮

記者張君豪／台北報導

北市信義警分局日前接獲75歲陳女報案，表示被邀約加入股票投資LINE群組，並誤信群組老師下載投資APP，因缺乏警覺先後交付兩筆現金達110萬元給詐團，直到後來發現無法贖回獲利才知道遭詐騙，當天到警局報案，警方要老婦人持續與詐團成員聯絡伺機逮人。



▲信義五分埔派出所出動6名警力逮詐團4人到案，查扣700萬元贓款。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方表示：陳婦至轄區五分埔派出所報案後，警方初查認定被害人遭投資詐騙，因詐團仍持續與其聯絡，不斷鼓吹要陳婦繼續投資、鼓吹成為大戶等。

五分埔派出所當天出動6名警力、在該所副所長帶隊下外出埋伏，先後在信義區永吉路、林口街附近逮捕包含偽裝成理財專員的取款車手曾男（35歲）、上層車手柯男（25歲）、控場幹部李男（24歲）及接應成員的司機王男（25歲）共4人到案。





警方當場查扣詐團欲取信被害人偽造理財公司專員工作證、聯絡手機、取款收據等證物，並順利在第二層收水車手柯男身上搜出700萬元贓款；警方研判詐團打算回吐部分獲利給陳婦，藉此誘騙陳婦挹注更多現金。

逮捕過程中因控場幹部李男正跟水房幹部回報遭警方盤查，拒絕把關鍵手機交給警方，當場遭專案小組成員壓制逮捕人贓俱獲，警訊後依刑法詐欺、洗錢防制法罪移送台北地檢署偵辦。







信義警方表示：在第四波同步打擊詐欺專案中，信義警方共查獲集團6件39人，查扣不法所得1637萬餘元，警方呼籲，詐騙集團往往打著無風險、高獲利的口號吸引民眾上當，初期可能讓被害人出金嘗點甜頭，誘惑被害人鬆懈，之後便以各種理由拖延出金，讓被害人血本無歸，民眾遭遇不明投資邀約可撥打165或110諮詢報案求助避免財損。

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