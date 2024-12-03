洪申翰明赴立院　黃國昌提醒：今下班前交出霸凌案調查報告

▲民眾黨黨公職今到勞動部召開「官僚殺人 全民怒吼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新任勞動部長洪申翰上任後，4日將到立法院針對勞動部霸凌事件相關議題進行專案報告。民眾黨立委黃國昌今（3日）提醒，前勞動部長何佩珊在立法院承諾2個禮拜後重新交出調查報告，如今期限將在今下班前截止，「請新任的勞動部長洪申翰履行勞動部的承諾，交出重新調查的行政調查報告」。

黃國昌說，2個禮拜前的禮拜三，前勞動部長何佩珊在立法院做出承諾，上一次交出來的行政調查報告荒腔走板，「何佩珊承諾重啟調查，2個禮拜以後必須要把重新調查的報告交出來」。

黃國昌強調，「何佩珊的承諾不是個人的承諾，何佩珊當時稱為勞動部長，做的是勞動部的承諾」，既然是勞動部的承諾，要提醒新任的勞動部長洪申翰，政府機關在立法院做了承諾，今天下班以前，請把重啟的調查報告交出來，明天到立法院好好的說明重新調查的結果。

黃國昌說，明天也請洪申翰部長跟社會報告，勞動部到底要怎麼檢討反省究責，真的能夠保障勞工的權益。

「容我再提醒一次，今天下班以前，兩個禮拜的時間就到了。」黃國昌說，請新任的勞動部長洪申翰履行勞動部的承諾，交出重新調查的行政調查報告。

陳昭姿說，不論洪申翰部長的角色轉換是不是已經適應，不論他知不知道他已經從監督者變成被監督者，每一個人都要為他講過的話、做過的事負起責任。

陳昭姿指出，洪申翰在今年2月就聽過鬼故事，為什麼沒有緊追不捨？為什麼沒有質詢？為什麼沒有窮追不放？或許就有機會不造成悲劇。

陳昭姿還說，洪申翰在5月1日答應勞工，勞工說要「還我7天假」，他承諾會帶回行政機關跟立法機關，「好，他現在在其位了，我等你怎麼做這件事」。她強調，所以還是那句話，不論擔任什麼職位、換什麼位子，每個人都要為他講過的話做過的事負起責任。