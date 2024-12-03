拒絕官僚殺人！　民眾黨周六辦反霸凌遊行

▲民眾黨黨公職今到勞動部前，召開「官僚殺人 全民怒吼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今到勞動部前召開記者會，宣布12月7日將舉行「反霸凌護勞權」遊行。對於此活動是否有凝聚支持者的意圖？黨秘書長周榆修說，民眾黨是第三勢力的重要政黨，也是參與國家進步的政黨，呼籲兩大黨也一起站出來；發言人吳怡萱則強調，民眾黨辦活動都是站在基層角度出發，包括司法人權、現在關心勞動人權。

民眾黨今前往勞動部舉辦記者會，包含黨秘書長周榆修、立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、林國成、張啓楷、黃珊珊、陳昭姿，以及台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽等人，現場高喊「反霸凌、要立法！挺警消、要工會！吹哨者、要保護！拒絕官僚殺人！」號召所有重視勞權、反霸凌的朋友們，12月7日到勞動部大門集合，一起走上街頭。

根據美麗島電子報民調，民眾黨反感度到6成，支持度只剩5.7%，此次活動除了替勞工申訴外，是否有測試聲量、凝聚支持者的意圖？民眾黨秘書長周榆修表示，每份民調都是參考，黨自己也有做民調，「相關這些黨務活動，不只在台北、離島，黨務運作方方面面、各層次都一樣，運作如常，並沒有這樣問題，會一步步往前邁進」。

周榆修說，民眾黨作為第三勢力的重要政黨，不只是在司法案件上，柯文哲的司法人權，事實上也是參與國家進步的政黨，「我們反而要呼籲其他兩政黨，居廟堂之高、處江湖之遠，應該要一起站出來」。

發言人吳怡萱補充，民眾黨辦活動，很多時候都是站在基層角度出發，包括司法人權、現在關心勞動人權，其實不是只有從9月開始，萬聖節也有控訴過賴政府「搞什麼鬼」，活動一直持續在辦，也希望這次不只支持者們，也要號召更多包括關心勞動權益的人，關心政府官官相護的人，都要站出來。