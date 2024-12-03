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高雄自小客撞分隔島「車頭爛毀」駕駛跑了　手機關機失聯

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛自小客車今（3）日凌晨2時許，行經中華一路、青海路口不明原因自撞分隔島，警方獲報後到場只看到車頭受損的自小客，卻找不到肇事駕駛。經聯繫車主陳女到場，確認當時是她的施姓丈夫開車肇事，但他徒步逃逸後手機關機失聯，目前正擴大調閱監視器調查施男下落。

這起自撞車禍發生在凌晨2時許，當時35歲施男駕駛自小客車，由中華一路北向南直行，行駛至青海路口時，不明原因自撞分隔島。

▲▼高雄轎車深夜自撞分隔島！　駕駛闖禍後徒步逃逸竟失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄轎車深夜自撞分隔島。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄轎車深夜自撞分隔島！　駕駛闖禍後徒步逃逸竟失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼駕駛自撞分隔島後，徒步逃逸目前失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

施男發現闖禍後，隨即下車查看，最後棄車徒步逃逸。警方獲報後趕赴現場，只發現車頭撞毀的自小客，卻不見駕駛，便立即通知車主陳女到場釐清。

陳女到場檢視監視器畫面後，指認當時自小客車是她丈夫施男開的，然而事發後施男手機關機無法聯繫，警方現正擴大調閱監視器畫面調查施男下落，並將通知施男到案說明。

▲▼高雄轎車深夜自撞分隔島！　駕駛闖禍後徒步逃逸竟失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第62條第一項：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷未依規定處置者」之規定對施男製單舉發，最高可處新台幣3000元罰鍰。

▲▼高雄轎車深夜自撞分隔島！　駕駛闖禍後徒步逃逸竟失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄轎車深夜自撞分隔島，駕駛逃逸失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

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