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社會 社會焦點 保障人權

高雄也傳警察進校園！小6女童文具不見　百米外看全班倒書包

▲▼ 高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲左營分局接獲家長報案，要求陪同入校檢查孩子的書包。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中警方進入校園帶走學生，遭疑處理過當，引發家長熱議。而高雄上月29日也發生一起制服員警入校，一名家長不滿女兒物品接連遺失，前往警局報案並帶著制服警員進入校園，要求全班同學把書包物品通通倒出檢查。校方證實，為安撫家長情緒，在合理範圍內讓員警進入校園，不過過程中未接觸學生，由學生自行檢查自己的書包，事後也沒有找到遺失物，家長也願撤告。警方則強調，處理過程都依規定辦理。

一名高雄家長昨日在學校家長群組分享新聞連結，討論台中老師遭學生持樂樂球棒揮打老師左腿，老師不接受道歉並報警，2名制服員警到校將學生、家長帶返派出所。

該名家長表示，上星期五（11/29日），孩子的班上也有家長帶著2位警察到班上，說是她小孩的東西不見了。對話一出，引起家長熱烈討論，據悉，發生班級是六年級。有家長認為，「就算在某位同學的書包找到，也有可能是惡作劇」、「感覺小孩會有陰影」。

▲家長在群組中討論熱烈。（圖／民眾提供）

▲家長在群組中討論熱烈。（圖／民眾提供）

校方證實有此事，指出當時家長去派出所報案，表示孩子掉東西，希望員警陪同到學校， 而警方抵達警衛室時，家長情緒相當激動，認為學校沒有積極作為，希望搜查全班同學的書包，把東西倒出來檢查。

校方強調，為維護學生自主權，不允許搜查學生的私人物品，校方與警方討論後，警方提議由校方自行處理，警方在遠處觀看、不直接接觸孩子，讓孩子、當事家長知道警察有關心此事即可。

校方表示，由於當時是最後一節課，該班正要上體育課，學生剛好揹著書包到運動場，於是學務處和老師便請同學自己打開書包檢查看看有無遺漏，不過當下並未尋獲遺失物，家長和員警步出校門後，便表示要撤案。

▲▼ 男童,男孩,小孩,書包,上學。（示意圖／VCG）

▲家長要求全班打開書包搜查。（示意圖／VCG）

轄區左營分局表示，這起事件發生在11月29日下午3點多，派出所接獲一名女子報案，指出她就讀某國校六年級的女兒，文具鉛筆、吊飾多次不見，家長要前往學校了解，報案請求警方到場。

警方還原當時過程，指出員警與家長至國小門口外會合，由家長再度向校方學務主任反映情況，研議處置方案後，在校方同意下，由生教組長帶領警方至學校操場旁，由老師將該班學童聚集在操場對角。由校方自行處理，警方全程未介入。

警方強調，處理此案的員警，全程距離學童約100公尺外，由生教組長陪同，期間未與學童、物品接觸，也沒有進入教室。且員警在學校同意且派員帶領下始進入校園，均依內政部警政署「警察人員進入校園執法相關機制」規定辦理。

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