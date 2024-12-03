少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者翁伊森／嘉義報導

世界12強棒球賽剛拿下大會MVP的「台灣隊長」陳傑憲，就讀高雄市中正國小時期就幫學校拿過幾屆台灣冠軍，也代表台灣出國比賽獲得不錯成績，棒球養成期間更遠赴日本，而回顧他打球路上最重要的幕後推手，就是對台灣棒球基層耕耘極深的中華民國學生棒球運動聯盟秘書長陳德華，由陳德華送出國後來頗有成就的代表性球員，也不只陳傑憲一人。

陳傑憲12強賽中攻首俱佳，領軍中華隊奪冠，更拿下4座重要個人獎項，甚至吸引大聯盟球探、球隊的注意，球技的養成讓不少球迷對於陳傑憲棒球路相當感興趣，

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陳德華透露，陳傑憲國小代表高雄市中正國小軟式棒球隊拿下幾次台灣冠軍也多次代表出國比賽，由於陳父是基層棒球的專任教練，大家彼此都認識，而陳家人都靠教練父親微薄薪資過生活，得知陳父有意願將他送出國，於是透過自己相識且培養出不少優秀棒球員的日本岡山共生高中，陸續將打球有天分的陳傑憲及哥哥送到日本。和陳傑憲同時赴日的，還有後來也加入日本職棒的吳念庭。





▲中華民國學生棒球運動聯盟秘書長陳德華 。（圖／陳德華授權）

陳德華表示，岡山共生高中以團隊及紀律嚴謹聞名，也由於接受政府補助，赴日台灣學生學雜住宿費全免，因此在他協助從2000年至2020年前後二十年期間送出大約近80位球員赴日，但該校一個禮拜只在禮拜一下午放假兩小時，其他時間上課到下午三四點後就開始練球，禮拜六日則是比賽、再比賽，球隊管理相當要求，宿舍外球員的鞋頭都要標齊對正，只要有人違規就全隊都會被禁假。

而陳傑憲經從國小到各大賽磨練，甚至於到共生高中三年棒球，培養個人技巧及全隊團結意識，讓他不斷提升抗壓力與臨場表現，活潑開朗的個性更成就他後天的領袖氣質，雖然高中畢業後未能成功投入日本選秀，但回到台灣加入台電棒球隊甚至是現在的統一獅，在日本求學打球期間的養成也成為他日後成長的養分，看到陳傑憲可以代表台灣拿下世界冠軍，陳德華也與有榮焉。