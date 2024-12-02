王義川前腳離開調查委員會　黃國昌秒咆哮：會議都有錄音錄影

▲王義川入座時，黃國昌全程不願眼神交流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（2日）就國發基金不當投資暨管理失職調查委員會相關事項，召開第一次會議，而新任民進黨不分區立委王義川於2時15分就職，民進黨團希望其遞補成為調查委員會委員，卻遭國民黨籍召委吳宗憲質疑身份，朝野吵逾兩小時無結論，最終在吳裁定啟動召委投票，綠委們全離席抗議。會議期間與王義川毫無交集的民眾黨團總召黃國昌眼見綠委們離開，立刻咆哮「會議紀錄都有錄音錄影，現在也按照你們建議延到42分了啊！」

立法院國發基金不當投資暨管理失職調查委員會2日舉行第1次全體委員會議。調查委員會中，國民黨團有立委林思銘、吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔與葉元之，民進黨團則有柯建銘、吳思瑤、蔡易餘、鍾佳濱、莊瑞雄與沈伯洋，民眾黨團則由總召黃國昌加入。

朝野立委在選舉召委前，就更換委員名單與討論事項爭論不休，民進黨團主張可以視情況更換人選，但國民黨團認為院會已經確定名單、不能再改，在各方沒有共識下，臨時主席吳宗憲宣布休息。開會後，吳宗憲決議由立法院法制局討論20分鐘，釐清法律爭議。

休息過後，法制局表示，以院會決議與立法院關係文書為主，隨即引爆綠委們不滿，鍾佳濱主張，若要依照關係文書，投票時間到3點，但至今會議尚未開始就已經3點半，不應該啟動投票程序，藍綠再度陷入無限紛爭循環。最終在吳宗憲裁定下，還是啟動召委投票，眼見民進黨所有立委離席抗議，黃國昌立刻大吼，剛剛不就是按照建議到42分嗎？

被問到綠委們集體離席，會議投票是否還有效？吳宗憲說，依立院裡面法制局決議出來照著做，還是依據院會資料照規定辦理。

選舉結果，在民進黨立委不投票下，由主導這項提案的民眾黨黃國昌以8票當選。不過，開票時，已經退席的民進黨立委還是全部回到委員會參與開會。吳思瑤質疑這次選舉有效嗎？批吳宗憲「從頭到尾都是為護航黃國昌，你不要當黃國昌的小弟啦！」

