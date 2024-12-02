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川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普「內舉不避親」。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普今天表示，黎巴嫩裔美國商人馬沙德．布洛斯將出任新政府的阿拉伯和中東事務資深顧問。馬沙德．布洛斯是川普么女蒂芬妮．川普的公公。

路透社報導，川普在自家社群網站真實社群（Truth Social）上發文，作以上宣布。

馬沙德．布洛斯（Massad Boulos）是蒂芬妮．川普（ Tiffany Trump）的公公，於川普選戰期間曾多次與阿拉伯裔美國人和穆斯林領袖會面。

這是繼宣布女婿庫許納（Jared Kushner）父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）將出任駐法國大使後，川普再一次表示將提名親家公擔任新政府要職。

美國支持以色列對黎巴嫩什葉派基本教義軍事和政治組織真主黨（Hezbollah）採取軍事行動，馬沙德．布洛斯近數月來則一直在為川普爭取黎巴嫩和阿拉伯裔選民支持。

馬沙德．布洛斯在美、黎兩國都深具影響力。他的父親和祖父都是黎巴嫩政壇聞人，岳父則是與真主黨結盟的基督教政黨自由愛國運動（Free Patriotic Movement）重要創黨元老。

馬沙德．布洛斯兒子麥可．布洛斯（Michael Boulos）與蒂芬妮．川普於川普第一個任期期間在白宮玫瑰花園（White House Rose Garden）訂婚，於2022年在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club）華麗儀式中完婚。

近數月期間曾與馬沙德．布洛斯談過話的3名消息人士指出，他與黎巴嫩政壇不同陣營的代表都有接觸，這在數十年來敵對派系傾軋至深的黎巴嫩相當罕見。

而他得以維繫對真主黨的關係尤其引人注目。受到伊朗支持的這個什葉派穆斯林政黨在黎巴嫩國會席次眾多，許多政府部會首長出身該黨。

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