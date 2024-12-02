幸福是什麼？令人一瞬間明白的幸福定律

▲有一天你不去想自己是否幸福的時候，就會發現你是世界上最幸福的人。（圖／Unsplash）

文／劉教授（中原大學國貿系助理教授）

如果你不是總在想自己是否幸福的時候，你就幸福了。幸福是修煉來的，就像「禪」是「頓悟」出來的。當你到處尋找幸福時，幸福就在你的心中；當你到處尋找幸福時，幸福永遠找不到。也許有一天你永遠不去想自己是否幸福的時候，就會發現你是世界上最幸福的人。

幸福是一種內在的狀態，而不是外在的追求。當我們焦慮地思考自己是否幸福時，或許已經處於一種幸福的狀態之中。種種要素都指向幸福是一種內在的感覺，而不是僅僅由外在條件所決定。「幸福定律」與「路是走來的，福是修來的」這句話有著深刻的連結。我們的人生道路是逐步累積而來的，每一步都是我們經過思考、努力和決策所形成的，珍惜並享受每一個決定所帶來的結果。同樣地，福氣也是透過不斷選擇、積極努力和保持內心平靜所修來的。

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星雲法師在《星雲日記41》中提到：「幸福是一切知足，一切簡單；幸福是做人成功，做事順利；幸福是自由自在，和平安寧。」只要凡事看得開，擁有惜福的心態，那幸福也就隨之而來。呼應前文探討的五個階段，從平常心開始，耐心地修煉心境，逐步反省精進自己，瞭解到箇中道理，幸福其實可以簡單得無處不在。

我們開始體會到幸福不僅僅是一種結果，更是一種過程。積極行動與內在成長會創造幸福，當下投入，用心去體會每個瞬間，持續努力地修行和成長。如此一來，或許會在某個頓悟的瞬間，意識到自己已經是世界上最幸福的人之一，同時珍惜眼前的所有。

本文取自橙實文化－《好人生的幸福管理心法》一書