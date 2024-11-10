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「友善育兒、幸福台南」激勵營　黃偉哲致敬托育、早療工作者

▲台南市社會局，10日在市府西側廣場舉辦「友善育兒、幸福台南－113年托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動」，現場約800名托育人員與早療工作人員共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局，10日在市府西側廣場舉辦「友善育兒、幸福台南－113年托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動」，現場約800名托育人員與早療工作人員共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝台南市托育人員及早療工作人員在營造友善托育及建置早期療育資源方面的努力，台南市社會局，10日在市府西側廣場舉辦「友善育兒、幸福台南－113年托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動」，現場約800名托育人員與早療工作人員共襄盛舉。

▲台南市社會局，10日在市府西側廣場舉辦「友善育兒、幸福台南－113年托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動」，現場約800名托育人員與早療工作人員共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲出席主持開幕啟動儀式，並頒發特別照顧服務獎，向托育人員及早期療育工作人員致敬，感謝從業人員打造友善托育環境，並為特殊照顧兒童提供溫暖、安全的成長環境。市議員李啟維、蔡筱薇也到場關心致意。

黃偉哲表示，近年來少子化現象是社會上相當關注的議題，每個新生兒都是國家重視的寶貝，為讓父母能夠放心生育、安心育兒，南市府積極佈建托育服務資源，提供早期療育服務，藉此減輕家長的照顧壓力，成為父母的堅強後盾。而友善托育服務的推展，需仰賴每位托育人員與早期療育工作者的用心、耐心與專業照顧，才能讓幼兒健康成長，他也向工作人員致敬並表達由衷的感謝。

▲台南市社會局，10日在市府西側廣場舉辦「友善育兒、幸福台南－113年托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動」，現場約800名托育人員與早療工作人員共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

截至2024年10月，台南市已有1970名登記的居家托育人員，並成立4處居家托育服務中心進行督導和管理，設置13處親子館、122處私立托嬰中心及15處公托家園。此外，針對6歲以下需要早期療育的兒童，南市府建置了3處兒童早期發展服務管理中心、6處早期療育機構及10處社區療育據點。

社會局說明，本次表揚活動頒發了765位從事托育及早期療育服務10年以上的「資深服務獎」、67位積極參與居家托育服務諮詢、訊息傳遞，並共創支持網絡的「熱心服務獎」，以及表揚3家托嬰中心和12位持續照顧特殊兒童2年以上的「照顧特殊兒童獎」。「照顧特殊兒童獎」是特別表揚感謝托嬰中心與居家托育人員的投入，悉心照顧身心障礙或發展遲緩幼兒，確保這些特殊兒童獲得妥善照護、健康成長。

▲台南市社會局，10日在市府西側廣場舉辦「友善育兒、幸福台南－113年托育人員及早療工作人員激勵營暨表揚活動」，現場約800名托育人員與早療工作人員共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府希望透過這次活動，表揚並肯定托育及早療工作人員的辛勤付出，促進工作人員彼此間的交流互動，凝聚合作共識，學習團結互助精神，並在活動中釋放壓力，增進身心健康。

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