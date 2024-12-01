硬上麻吉妻「一啪即合」！人夫怒動私刑　他被打斷手還要賠30萬

▲羅男偷吃麻吉妻子，遭動私刑打斷手還要再賠人夫30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名已婚羅姓男子暗戀麻吉妻子許久，某日酒後竟硬上人妻，沒想到2人「一啪即合」發展出婚外情，東窗事發後羅男還傳訊嗆麻吉是「龜兒子」，氣得人夫動私刑撂人打斷羅手臂，並提告求償100萬元。新北地院審理後，判決羅應賠償人夫30萬元，可上訴。

羅男和人夫不僅是好兄弟，還一起合夥開公司，怎料羅卻愛上朋友妻。人夫主張，去年3月羅曾多次傳訊給他老婆，「我愛你」、「我怎麼會去追兄弟的老婆」、「我不知道我可以暗戀你那麼久又那麼大膽的追你」，人妻也曾傳訊問羅「你有印象什麼時候變這麼衝動嗎？」、「還記得我們怎麼開始嗎？」、「你那天是不是喝醉了？」羅則回「從我們第一次愛愛之後」、「你被我強姦那一次」、「才沒，我強姦你了」等語，足認2人曾發生性行為。

且去年3月羅妻發現2人不倫戀後，人妻賠償羅妻30萬元，並簽下協議書承諾不再與羅男聯絡，否則要賠償600萬，然而2人仍藕斷絲連，同年6月羅男又上麻吉家與人妻私會，當場被老婆抓姦，羅妻氣得一狀告上法院，經新北地院審酌雙方經濟能力，判決人妻應賠償50萬元。

對此，羅男則辯稱，他是一時意亂情迷，對於自己錯誤行為深感懊悔，並試圖挽回婚姻幸福，但人夫為了解恨，竟夥其他同事對他動私刑毆打，導致他的手被打斷，但他自認行為不當，故未做反抗，主張他已表懺悔且有贖罪之意，請求法官酌減賠償金額。

新北地院審理，根據羅男與人妻間LINE對話紀錄截圖，認定羅對人妻表示愛意，2人也共同回憶發生性行為之過程，認定羅男侵害人夫配偶權，審酌雙方身分、地位、經濟能力，判決羅男應賠償30萬元，可上訴。