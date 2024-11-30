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國土署指「新北排擠其他縣市補助經費」　藍議員攤開數據狠打臉

▲▼侯辦發言人江怡臻出席「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市議員江怡臻。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國土署指新北污水下水道補助排擠其他縣市污水經費，新北市議員江怡臻今（30日）反批，每次地方政府向中央申請經費，中央都一副高高在上，挑起地方對立，正是如此才要修財劃法，經費直接下放，難怪連想選新北市長的蘇巧慧都支持修法，免得未來看賴清德臉色。

新北市長侯友宜日前視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署表示，今年度新北市獲中央核定補助金額為17.9億餘元，新北市府用錯誤資訊誤導及刻意淡化中央協助，此舉將排擠其他縣市的補助經費。

江怡臻說，侯友宜感嘆明年接管補助20幾億，只剩8億，國土署竟反指侯友宜說錯，然而攤開國土署說法，「113年中央補助新北市污水總經費17.9億元，侯市長所指是實際可使用於污水管線及用戶接管工程經費8.79億元」，侯友宜哪裡有說錯？國土署錙銖必較，真的很小心眼。

江怡臻批評，國土署又說新北市每年獲中央補助的汙水建設經費名列全國前1、2名，因為新北市做得很好，反而要減少補助，中央邏輯完全錯亂，懲罰努力接管的縣市，甚至還要被中央挑撥縣市矛盾，刻意挑起地方對立，其心可議。

江怡臻說，正是因為中央在補助地方項目上常常不公平，沒有原則，地方政府最直接的感受就是要靠人情和交情，甚至分顏色，才能得到多一些補助，污水下水道補助爭議正好證明了財劃法應該修、必須修，把中央口袋的錢直接撥給地方，讓地方決定中央建設先後順序，地方才能對選民有所交代。

江怡臻批評，就連蘇巧慧也看出這一點，支持修財劃法，未來若選上新北市長，才不用看賴清德臉色、抱賴清德大腿。

新北水利局也表示，113年中央補助新北市污水總經費為17.9億元，包括污水管線及用戶接管建設經費、淡水BOT、污水處理廠及節能延壽等專案經費；其中實際可投入污水管線及用戶接管工程的補助經費為8.79億元。

水利局提到，國土管理署所指為113年中央補助新北市污水總經費17.9億元，侯友宜所指是實際可使用於污水管線及用戶接管工程經費8.79億元，兩者所述經費皆正確，僅為補助經費認知表達方式不同。
 

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