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新北榮耀山海城！北海新創生聚落　體驗三芝多元魅力

▲北海新創生聚落 體驗三芝多元魅力。（圖／記者戴上容翻攝）

▲北海新創生聚落，體驗三芝多元魅力。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝區公所辦理社區營造，以「榮耀山海城，北海新創生聚落」為主題，以「芝心交陪」為計畫品牌，透過「地方小聚 x 串門子」的活動形式，將三芝的社群、社區、藝術家、店家等夥伴聚在一起，分享彼此對三芝的願景與正在進行的工作。就像一個「芝心Pizza」，外圍象徵三芝土地，內餡則以每人的個人特色組成，共同豐富了這片土地的多樣性與魅力。

三芝區長賴小萍指出，本計畫的核心目標是為三芝尋找永續經營的策略，讓三芝成為大家安居樂業、落地生根的家園。期待透過各方協力，推動地方特色創新，並藉由此平台連結多元專業者，吸引更多人選擇返鄉或移居三芝，為這片土地注入活力。

▲北海新創生聚落 體驗三芝多元魅力。（圖／記者戴上容翻攝）

賴小萍表示，今年公所已成功舉辦了四場「芝心交陪－地方小聚」，吸引了包括香草農園、香料廚師、藝術家、園藝療育、烘焙店家、平面印刷、遊戲設計、程式開發師、導覽志工、照服員等多位在地夥伴參與。每場活動中，大家深入討論對三芝的願景，並透過引導式工作坊，共同創作出多樣的三芝輕旅行路線，如香氛療癒、農場樂活、跋山攝水、低碳鐵馬、藝術創作等主題，展現豐富且具地方特色的面貌。而四場「芝心交陪－地方小聚」更設計出實境體驗的主題路線，走進參與者彼此的場域，讓每個人既是分享者也是探索者，在這過程中進一步挖掘三芝的多元特色與魅力，並期待參與者未來可以共同分享、共同互助、共同向善。

三芝區公所表示，本次成果展於11月29日至12月8日於「三芝遊客中心」舉行，將展示三芝在地社群、社區、藝術家、店家與職人的創新能量，並分享由大家共同創作的獨特輕旅行路線體驗，這將是一場展現三芝文化與創新的精彩展覽，歡迎大家前來共襄盛舉！

▲北海新創生聚落 體驗三芝多元魅力。（圖／記者戴上容翻攝）

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