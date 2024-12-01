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夫妻年薪300萬「搬回南部老家」　婆婆洗性感睡衣！網傻：眼前黑了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲公婆把原PO的性感戰服，拿去清洗晾乾。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的好生氣！」一名人妻怒怨，搬回老家與公婆同住，殊不知長輩不斷侵犯她的隱私，整理抽屜的東西，還拿存摺去補登，甚至連性感睡衣被洗乾淨晾乾，種種越線行為讓原PO忍無可忍，最後堅決買房搬離，無奈遇到限貸令，老公把違約金付掉說不買了，讓原PO崩潰又抓狂。

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她跟老公年薪加起來有300萬，原本在外縣市買了房，後來因為公婆年紀大，加上老公工作調動，就賣掉房子並搬回南部老家，三代同堂的生活雖然熱鬧，但對獨立習慣的原PO來說，卻成了一場噩夢。

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原PO說，公婆幫忙照顧小孩是幫了大忙，這點沒話說，但公婆做事風格跟她差很多，常常「搶著」做家務，完全打亂她的步調。老公倒是很享受這種被照顧的感覺，跟父母相處得很習慣，但她卻越來越不自在。

更讓她崩潰的是，剛搬回去的時候，她沒鎖房門，公婆竟然進她房間整理，不只幫她折被子，還翻了抽屜，把存摺本和日記本動過一輪，讓她覺得隱私被侵犯。

後來原PO開始鎖門，但公公還是會拿著鑰匙開門進來。某次更誇張，公婆竟然幫她補摺，婆婆找東西甚至翻她的衣櫃，看到性感睡衣後直接幫她洗好晾起來。她忍無可忍，直接向公婆抗議，請他們不要再動她的東西。不料反遭小姑罵不知感恩，身為晚輩竟敢這樣對他們兩老。

原PO受不了這種生活，跟老公提議搬出去，但老公一直以「再看看」為理由拖延。於是原PO自己看房、訂房，想要搬回去過自己的日子，沒想到遇到限貸令，老公竟然付違約金說不買了，這樣的結果讓她氣炸「真的好生氣！」

底下網友搖頭回應，「解決不了媽寶問題...那就戶政事務所解決問題」、「補摺誇張到可怕，哪天謀財害命」、「自己有能力的話就自己買吧，媽寶如果讓他在黏回父母身邊很難拉出來」、「熱心照顧晚輩的家長，潛意識都有著強大的控制慾」、「看到洗晾曬你的性感睡衣...真的眼前黑了」、「保險箱女人必備工具，珠寶首飾貴重物品、銀行存摺等，全部放進去」。

也有網友直呼，「看到幫忙補摺我笑了！公婆真是的太閒了，會受到限貸令影響，表示你們名下不止一間房子，而且年收300萬，算是很有能力的呀，幹嘛為了這一點錢白白損失違約金不買呢？」「付違約金不買？呃...個人是不太相信啦，家庭年收300萬應該沒這麼大方」。

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