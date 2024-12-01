藍要審選罷法、重啟年改　賴瑞隆籲別走回頭路：民生法案應優先

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍的內政委員會召委徐欣瑩5日將再次排審《選罷法》，除此之外，國民黨籍的司法及法制委員會召委吳宗憲當天也要審《公務人員退休資遣撫卹法》，停砍年金。對此，民進黨立委賴瑞隆1日表示，這兩個法案都具有高度的政治性，藍營應該以拚經濟、民生為優先，少排這些還沒有共識的爭議性法案。

賴瑞隆指出，年金改革歷經了長久的協調，包括從馬英九的時代到蔡英文的時代，終於大家取得了一個方案，讓年金不會破產，讓年金能夠永續，如果現在國民黨又要再把它改回來的話，那等於又走了回頭路。當初的年改修法，是馬英九想做而不敢做的，那終於在蔡英文的時代改革，讓年金不破產，讓所有的公務員都領得到退休金，現在又要改回來，只會讓社會陷入更多的動盪。

賴瑞隆說，當初的國民黨，當初的馬英九總統，也認為這個年金必須要改革，必須要面對，但是當時的阻力，他無法來克服，也無法做到，那好不容易在經過這八年的溝通協調之後，總算事情也告一段落，現在如果國民黨執意走回頭路，只是把年金改革的問題又再拉回來，這不是一個負責任的修法。

針對選罷法，賴瑞隆表示，《選罷法》現在相對都是穩定的，只要首長或民意代表穩健的施政，以人民的角度來施政，其實沒有那麼容易罷免連署提案成功，這是在兼顧到選舉權、罷免權相對之下，比較良好的方案，那如果國民黨現在執意就要提高門檻，讓罷免權形同被剝奪，那這個反倒是會增加了更多政治性的衝突跟不必要的一些困擾。

賴瑞隆指出，期盼國民黨在這個時刻，應該以拚經濟、民生為優先，立法院少排這些具有爭議性的一些法案，這些部分國人其實並沒有達成共識，那應該放在比較後面一點再來討論，現在應該優先來處理預算、人事案，這些都會影響到國家的整體建設發展，也是立法院當務之急。