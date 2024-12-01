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大陸 大陸焦點 特派現場

零下20度直播露營！陸網紅挑戰一半「陳屍車內」　女兒聽死訊崩潰

▲▼露營,營地,露營車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲露營的風氣風靡全球，不少民眾喜歡到戶外露營、接觸大自然。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

大陸內蒙古呼倫貝爾市近期發生死亡意外，60歲的網紅「閩哥遊地球」到一處露營區露營，由於當時氣溫極端寒冷，閩哥疑似是在取暖的過程中，不慎一氧化碳中毒身亡。消息引起討論後，不少大陸網友痛批，直播平台也應該負起監督責任，否則類似事件還會再度發生。

綜合陸媒報導，一名自稱死者女兒的女子11月27日出面表示，當天突然接到父親的死訊，當地警方懷疑是與車內一氧化碳中毒有關係，消息立即掀起大量討論。

對此，當地政府工作人員11月28日出面證實，確實有這起事件發生，由於戶外溫度低，當天溫度為零下20多度，該名網紅可能是為了取暖，在車內燃燒物體，進而引發中毒。

▲▼閩哥遊地球挑戰極端溫度露營，結果陳屍車內。（圖／翻攝微博）

▲閩哥遊地球挑戰極端溫度露營，結果陳屍車內。（圖／翻攝微博）

據了解，「閩哥遊地球」前往直播的地區，是內蒙古呼倫貝爾市根河市的一處網紅景點，有許多大大小小的網紅會到該處直播，藉此吸引流量。不過，當地的平均氣溫為零下5度，極端低溫則為零下58度，加上目前屬於冬季，氣溫低得嚇人。

當地工作人員說，這一行網紅約有80多人，近期到場後便開始搭帳篷、選村長，全都是自發行為。該處露營區並沒有收費，因此不曉得為何會發生這種事。

事件引發討論後，不少大陸網友對此撻伐，「都是平台放任的」、「像這種平台關了吧」、「為了賺錢不要命了嗎」、「有命賺無命花。」也有大陸網友認為，這些直播平台對於玩命直播應負有監督責任，否則出人命才來善後，已經為時已晚。

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