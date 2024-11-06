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新北1家3口找露營地「深夜屏東迷航」　內埔暖警伸援手

▲內埔警分局瑪家分駐所員警協助吳婦家人到露營目地的 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局瑪家分駐所員警協助吳婦家人到露營目的地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新北市吳姓女子與友人相約在屏東縣瑪家鄉屏185縣道「沿山森林秘境」露營，駕駛自小客車載著兩名子女利用導航出發，深夜迷航沿山公路，內埔警分局員警巡邏發現，主動下車關心，引導她們順利抵達目的地入口處，讓他們頻頻道謝。

內埔警分局瑪家分駐所警員日前巡邏時段，於夜間23時許巡經轄區屏185縣道沿山公路排灣段時，見一自小客車引擎發動停靠路邊，且現場周邊無路燈視線昏暗遂趨前關心。

經詢問該自小客車吳姓女子，她稱因與友人相約至瑪家鄉屏185縣道「沿山森林秘境」露營，因此開車載2名未成年子女一車3人由新北市一路導航南下，惟經導航指引接近目的地時發現周邊環境地處偏僻又無明顯路標，因此懷疑是否遭導航誤導迷途而停靠路邊，又因近深夜仍尚未與約定友人會合而感到恐慌。

警方得知後，隨即給予協助並引導至「沿山森林秘境」入口處，讓吳婦一家3口終於順利抵達目的地，並對警主動熱心協助頻頻道謝。

內埔警分局長郭譯隆表示，民眾使用導航時仍應時刻留意道路狀況，避免進入雜草叢生或路幅狹隘的產業道路而受困，呼籲民眾行前務必多了解相關旅遊資訊，若遇突發事故切勿慌張並立即撥打110警方立即到場協助，亦可下載內政部警政署「警政服務APP」服務功能獲得警方即時協助。

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