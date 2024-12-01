　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃得超養生！她莫名過敏、小便冒泡　醫揪元凶：很多人踩雷

五穀雜糧可能是過敏原。（示意圖／Pexels）

▲五穀雜糧被認為是健康食物，但也是常見的過敏原。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

五穀雜糧是健康食物的代表，但腎臟科醫師洪永祥表示，一位50歲婦人吃得養生，不過近日卻常過敏、冒蕁麻疹，小便還冒泡，一問之下才知，她近日改吃五穀粉才導致過敏，10大易過敏食物，全穀雜糧就有5種。

洪永祥在節目「健康好生活」中說，婦人從年輕就有有慢性腎絲球腎炎，但她控制很好，也吃得養生，只有感冒、拉肚子、過敏，隔天蛋白尿才會跑出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪永祥表示，婦人回診感覺人很累，小便都是泡泡，這3個月發現，吃完早餐就會癢，家醫科說可能是食物造成過敏，她拿掉牛奶、雞蛋、海鮮還是過敏。洪永祥問，妳早餐有吃全穀雜糧類嗎？他解釋，全穀雜糧類在過敏原在前幾名。婦人指出，她每天早餐吃五穀粉。

洪永祥表示，五穀粉裡面可能有成分讓她過敏，全穀雜糧類有豐富蛋白質，不過分子量越大，越容易造成過敏，婦人停掉五穀粉，狀況就改善了。

洪永祥指出，據統計10大易致過敏的食物，為甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果、芝麻、含麩類穀物、大豆、魚類，五穀或全穀雜糧佔5種，如果有慢性過敏，可能是五穀雜糧導致。

洪永祥建議，要吃原形食物，如原形燕麥和加工燕麥升糖指數就有差，原形燕麥升糖指數61，磨粉泡熱水，升糖指數變82。

延伸閱讀
新婚妻墜海哭到癱軟！人夫狂催1事惹疑　「爽約嫩妹開房」全被起底
女嬰遭母「塞抽屜3年」身體嚴重畸形3歲像7月嬰！　訪客聽哭聲才重見光明
惡火燒死7人！他冷笑「比鄭捷厲害」自豪：破台灣紀錄　逃死理由曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男染菌！「1習慣」害搶救無效　醫嘆：明明有藥醫的
預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售
LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法　一票人實測成功了
敘利亞反抗軍領袖傳被俄羅斯炸死
外交部「咆哮帝」身分曝光！
台日大戰失3分！林家正「雙手搭肩陳柏清」長談曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3時段」別惹女生！他感嘆「親身體會才懂」　網笑：好險還有1天

夫妻年薪300萬「搬回南部老家」　婆婆洗性感睡衣！網傻：眼前黑了

55歲男染菌！「1習慣」害搶救無效　醫嘆：明明有藥醫的

吃得超養生！她莫名過敏、小便冒泡　醫揪元凶：很多人踩雷

明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

中信兄弟球星指導馬龍揮棒！他兩度揮空自嘲「錯誤示範」

LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法　一票人實測成功了

台日大戰失3分！林家正「雙手搭肩陳柏清」長談曝光：你就放心丟

10歲弟哈賓士C300！私訊車商回「這句」　網笑：以為只要300元？

台鐵宜蘭線通車今年滿百年　蘭陽博物館推鐵道紀念展

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

子瑜太美頻傳整形！定延替喊冤　「高EQ幽默化解」現場全爆笑

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

改編夯曲唱《冠軍老公歌》　快嘴喊中華隊28球員：選我

Lulu與阿達舊情人合作　曾志偉：放下吧XDD

4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

「3時段」別惹女生！他感嘆「親身體會才懂」　網笑：好險還有1天

夫妻年薪300萬「搬回南部老家」　婆婆洗性感睡衣！網傻：眼前黑了

55歲男染菌！「1習慣」害搶救無效　醫嘆：明明有藥醫的

吃得超養生！她莫名過敏、小便冒泡　醫揪元凶：很多人踩雷

明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

中信兄弟球星指導馬龍揮棒！他兩度揮空自嘲「錯誤示範」

LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法　一票人實測成功了

台日大戰失3分！林家正「雙手搭肩陳柏清」長談曝光：你就放心丟

10歲弟哈賓士C300！私訊車商回「這句」　網笑：以為只要300元？

台鐵宜蘭線通車今年滿百年　蘭陽博物館推鐵道紀念展

德國牧羊犬還不想回家　門口玩「鬼抓人」主人怒吼鄰居都聽見

田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

古裝劇男神潮牌被批「割韭菜」！　遭嫌貴秒降價眾人酸爆

全國最大社宅案！　高雄鳳山「勝利安居A」1865戶動土

美國23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案「親手送外婆入獄」

《鬼滅》神曲轟炸北流！milet感動泛淚　感性告白：心一直在一起

世界兒童畫展台東巡迴展暨頒獎典禮落幕　饒慶鈴讚藝術饗宴

絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

「3時段」別惹女生！他感嘆「親身體會才懂」　網笑：好險還有1天

國小童騎單車買餐點迷路　台東警秒變暖父護送返家

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

床的世界總座辭世！三弟曝死因

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

辰己涼介突發文　「我該送老婆去台灣嗎」

床的世界總座跌倒驟逝！醫示警1情況：死亡率100%

健保停復保沒了！ICU醫點名：一起感謝她

陳傑憲不是滿分老公？ 愛妻綺綺親曝「唯一缺點」

快訊／08:57嘉義阿里山規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

阿里山規模4.2地震「近大尖山斷層」　氣象署：群震仍待觀察

這周「世界冠軍有8個」　全嗨炸：謝謝台灣隊

超哥疑開新店被抓包！　賣麻辣串串2線索露餡遭網虧爆

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

更多熱門

相關新聞

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

俄羅斯11月29日深夜對莫斯科最大、最受歡迎的3家夜店發動突襲，拘留數百名男子並將他們帶到軍事徵兵辦公室。當天有數十輛警車突然出現在夜店外，執法人員進入場所，男性三五成群被護送出去。事實上，近幾個月來有多種跡象表明，克里姆林宮正在努力滿足兵力需求，在全國範圍內加強徵兵力度。

游泳選手曬照遭狠嗆！她回擊：難道穿羽絨外套？

游泳選手曬照遭狠嗆！她回擊：難道穿羽絨外套？

「2種店」夏天不營業照樣發薪...背後原因曝

「2種店」夏天不營業照樣發薪...背後原因曝

床的世界總座跌倒驟逝！醫示警1情況：死亡率100%

床的世界總座跌倒驟逝！醫示警1情況：死亡率100%

波波醫3年讀完6年制醫學系！他嘆：台台望塵莫及

波波醫3年讀完6年制醫學系！他嘆：台台望塵莫及

關鍵字：

洪永祥健康好生活周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大冒險輸了「被罰做愛」！他摩鐵內照做慘了

注意！　最新詐騙手法來了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

林昱珉恐無法戰經典賽！她揭「中華隊3武器」下次還會贏

男捷運上「忘情抽菸」！畫面曝友嗆：刪掉不然提告

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

快訊／2縣市低溫特報　急凍跌破10度

蕭煌奇當眾求婚　女方驚人身份曝光

床的世界總座辭世！三弟曝死因

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

台積電分紅開獎！他嗨笑「史上最大包」

更多

最夯影音

更多

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面