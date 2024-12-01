吃得超養生！她莫名過敏、小便冒泡　醫揪元凶：很多人踩雷

▲五穀雜糧被認為是健康食物，但也是常見的過敏原。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

五穀雜糧是健康食物的代表，但腎臟科醫師洪永祥表示，一位50歲婦人吃得養生，不過近日卻常過敏、冒蕁麻疹，小便還冒泡，一問之下才知，她近日改吃五穀粉才導致過敏，10大易過敏食物，全穀雜糧就有5種。

洪永祥在節目「健康好生活」中說，婦人從年輕就有有慢性腎絲球腎炎，但她控制很好，也吃得養生，只有感冒、拉肚子、過敏，隔天蛋白尿才會跑出來。

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洪永祥表示，婦人回診感覺人很累，小便都是泡泡，這3個月發現，吃完早餐就會癢，家醫科說可能是食物造成過敏，她拿掉牛奶、雞蛋、海鮮還是過敏。洪永祥問，妳早餐有吃全穀雜糧類嗎？他解釋，全穀雜糧類在過敏原在前幾名。婦人指出，她每天早餐吃五穀粉。

洪永祥表示，五穀粉裡面可能有成分讓她過敏，全穀雜糧類有豐富蛋白質，不過分子量越大，越容易造成過敏，婦人停掉五穀粉，狀況就改善了。

洪永祥指出，據統計10大易致過敏的食物，為甲殼類、芒果、花生、牛奶、蛋、堅果、芝麻、含麩類穀物、大豆、魚類，五穀或全穀雜糧佔5種，如果有慢性過敏，可能是五穀雜糧導致。

洪永祥建議，要吃原形食物，如原形燕麥和加工燕麥升糖指數就有差，原形燕麥升糖指數61，磨粉泡熱水，升糖指數變82。

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