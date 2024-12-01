55歲男染菌！「1習慣」害搶救無效　醫嘆：明明有藥醫的

▲醫師提醒，常常自己亂吃抗生素，可能產生全身性的耐藥性。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

亂吃抗生素而導致的耐藥性問題，已經是全球性的健康緊急狀態。胸腔暨重症專科醫師黃軒就分享，一名55歲的重症患者，由於長期亂吃抗生素，產生了全身性的耐藥性，導致藥物沒有任何作用，最終搶救無效身亡，讓他忍不住直呼「我知道敵人是誰，在哪裡，但敵人已經衍生具有強大的『護甲』，我所有的武器，也全都失效」。

黃軒日前在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，他曾經遇到一位55歲的重症患者，因長期自行服用抗生素，產生全身性的耐藥性，「明明知道那個重症患者，是由於克雷伯氏肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）感染，最終還是搶救無效……我們原本是可以針對細菌，用有效的抗生素，至終都對他是完全沒有效的」。

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黃軒接著說到，抗微生物藥物耐藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）已經成為全球健康的重要挑戰，尤其是在抗生素的廣泛使用和濫用的背景下。根據世界衛生組織的報告，每年約有70萬人因耐藥性感染而死亡，若不採取有效行動，到了2050年，這一數字可能上升至每年1000萬人，並造成經濟損失達100萬億美元。

黃軒指出，在亞太地區，抗微生物藥物耐藥性問題尤為嚴重，尤其是在低收入和中等收入國家，由於缺乏有效的監管、過度使用抗生素以及醫療基礎設施的不足，耐藥性細菌的傳播速度正在加快。

據台灣衛生福利部疾病管制署的監測報告，部分細菌對抗生素的抗藥性比例相當高，像是「克雷伯氏肺炎桿菌」對「碳青黴烯類抗生素」的抗藥性高達90%，而感染「多重抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌」引發的敗血症，其28天死亡率高達36.5%，這讓黃軒不禁感嘆「若抗生素抗藥性問題持續，預計到2050年，台灣每5人中可能有1人因抗藥性感染而喪命」。

黃軒說明，抗微生物藥物耐藥性指的是細菌、病毒、真菌和寄生蟲對抗微生物藥物（包括抗生素、抗病毒藥物、抗真菌藥物及抗寄生蟲藥物）敏感性降低，導致這些藥物治療感染的效果減弱甚至無效，「這不僅會延長疾病的持續時間，還可能導致更高的死亡率，且抗微生物藥物耐藥性不僅僅指抗生素而已」。

黃軒提到，世界衛生組織推出了《全球抗微生物藥物耐藥性的行動計劃》，其核心目標包括提高對抗微生物藥物耐藥性的認識和理解、加強監測和研究能力、減少抗微生物藥物的不當使用、提供可持續的投資來應對耐藥性，以及鼓勵全球合作，共同採取行動。

文末，黃軒也強調，抗微生物藥物耐藥性已成為全球公共衛生面臨的緊急問題，需要各國政府、醫療機構和個人共同努力，「正如世界衛生組織所倡導的，通過綜合措施的實施，我們可以延緩耐藥性的發展，保護人類健康的未來」。

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