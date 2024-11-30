隔壁堂弟吃掉嫂子「房內拍親密照」！綠帽男淪笑柄崩潰了

▲男子與妻子婚後感情融洽，殊不知隔壁堂弟送了他綠帽。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

雲林縣一名男子阿雄（化名）與妻子小芸（化名）婚後同居，原先生活幸福美滿，沒想到小芸與阿雄的堂弟互動十分詭異，直到孩子借用舊手機，發現了媽媽與堂叔的親密照，才知道2人竟有婚外情。阿雄告上法院以後，小芸、堂弟被判須賠5萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與小芸婚後感情融洽，育有2名子女，平時與阿雄的堂弟為鄰居關係。後來小芸突然出現不尋常的舉動，阿雄的父親曾提醒，要多加留意，不過阿雄十分信任小芸，僅認為小芸與堂弟是因為有親戚關係，互動才會較為熱絡。

後來小芸更換新手機，將舊手機拿給兒子使用。沒想到兒子翻看手機相簿，竟發現媽媽與堂叔躺在同一張床上，做出依偎、親吻等動作，互動相當親密、曖昧，不可告人的婚外情才因此曝光。

▲男子與妻子婚後感情融洽，殊不知隔壁堂弟送了他綠帽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小芸剛開始被抓包，堅決否認出軌，不過看見照片證據後，終於坦承跟阿雄的堂弟有染，婚姻最終破裂。阿雄遭到妻子、堂弟的背叛，因此大受打擊，將2人告上法院，連帶求償60萬元。

阿雄主張，兩家人的關係原先相當和睦，如今發生如此不堪的事情，導致他淪為鄉親的笑柄，小芸不但不感到愧疚，還處處維護堂弟，甚至還威脅要提起女兒的撫養訴訟，想要阻止他對堂弟提告。

對此，小芸則辯稱，與阿雄的堂弟會拍下照片，只是因為感情比較好，這些舉動先前阿雄也都有看過，且阿雄還會參與其中。雖然是在阿雄堂弟的房間內所拍的照片，但房間的門並未關上，2人不可能有逾矩的事情發生。

不過，雲林地院法官審理後，並不採信小芸的說法，最終判處小芸、阿雄的堂弟須連帶賠償5萬元，全案仍可上訴。