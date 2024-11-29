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社會 社會焦點 保障人權

人妻滑臉書驚見小三留言！夫坦承外遇拍性愛片　氣到流產提告求償

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻發現丈夫有小三，提告求償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名人妻，在婆婆臉書上看到有不明女子嗆她，詢問丈夫後得知該女子是小三，且跟丈夫發生過數次性行為，讓她氣到流產火大提告，新竹地院判丈夫跟小三應連帶給付人妻40萬元。

根據判決，一名人妻2023年在婆婆的臉書上，看到一名女子留言，跟丈夫詢問後，丈夫坦承該名女子為婚外情之對象，與其發生過數次性行為，小三更於2023年跑到她家，跟人妻嗆聲說要跟男方結婚，希望人妻配合，搬離住處。

人妻本已懷有胎兒，經此創傷，不得不進行人工流產，且丈夫跟小三2人多次一同出遊，交往過從甚密，不僅拍攝身體相互緊密依偎親密合照、十指緊扣，秀出甜蜜定情尾戒照片，2023年多次於汽車旅館內發生性行為，兩人除於汽車旅館床上拍攝裸露上身、衣衫不整接吻照片外，更將性愛過程錄製影片。人妻承受極大心靈創傷，提起訴訟，求償100萬元。

小三說，僅與男方發生一次性行為，並無人妻稱多次於汽車旅館發生性行為，且得知男方尚存有婚姻關係，即多次提出分手，且未再發生性行為，不過男方與其母卻稱人妻遊手好閒、吃軟飯、不負責任，而不斷力勸她留在男方身邊。

法院認為，男方跟小三2人有逾越一般男女交往之分際，侵害其配偶權，判決2人應連帶給付40萬元。

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