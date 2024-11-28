小三懷孕「拒墮胎」！外遇男變態割喉　她趴地慘死1屍2命

▲被告不滿小三拒絕墮胎，因此將其殺害。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名男子因為不滿小三懷孕卻不肯打掉小孩，憤而在荒郊野外殺害對方，導致1屍2命的悲劇，因此被判處27年有期徒刑。被害人被發現時，臉部朝下，頸部流血，儘管救護人員替她進行緊急剖腹產手術，但腹中胎兒仍然未能撿回一命。

根據《每日郵報》報導，英國伯明翰31歲男子菲爾蒙·安德米查恩（Filmon Andmichaen）2021年9月在臉書上與妻子相識，兩人隨即在2022年1月結婚，女方婚後也從烏干達搬到英國與她同住。然而安德米查恩婚後卻出軌26歲的貝瑞凱特（Liwam Bereket），並讓對方懷孕。根據調查，安德米查恩的妻子對貝瑞凱特的存在毫不知情，甚至一直以為兩夫妻感情穩定。

安德米查恩得知外遇對象貝瑞凱特懷孕後，隨即要求她墮胎，但是卻遭到拒絕，因此在2023年8月動手將其殺害，然而當時女方已經懷孕6個月。根據起訴書內容，安德米查恩先是拿走被害人的手機，以確保她無法向外界求助，隨後帶著女方到一個四下無人的樹林行兇。

監視器畫面拍到兩人一同走向樹林，然而15分鐘後，就只有安德米查恩獨自一人走回車上並離開現場。不僅如此，監視器還拍到他在犯案後提著一個袋子走向河邊，疑似湮滅證據，因為警方至今都沒能找到作案兇器。根據調查，他在樹林內用刀刺向貝瑞凱特的頸部，導致女方死亡，並放任她臉部朝下躺在草叢中1個多小時。

安德米查恩犯案後就直接回家，並向兄弟坦承自己殺害一名女子，最後才報警。然而他通報警察時，卻要求警察先到他家，這樣他才願意告訴對方貝瑞凱特的所在位置，導致錯失黃金救援時間。

急救人員趕往樹林時，貝瑞凱特臉部朝下，頸部流血，而為了挽救腹中胎兒的性命，醫師替他緊急實施剖腹產手術，但是仍然沒能挽救貝瑞凱特女兒的生命。



由於安德米查恩毫無悔意且為預謀犯案，罪行嚴重，因此法院判處他至少27年有期徒刑。