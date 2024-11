小三懷孕「拒墮胎」！外遇男變態割喉　她趴地慘死1屍2命

▲被告不滿小三拒絕墮胎,因此將其殺害。(示意圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

英國一名男子因為不滿小三懷孕卻不肯打掉小孩,憤而在荒郊野外殺害對方,導致1屍2命的悲劇,因此被判處27年有期徒刑。被害人被發現時,臉部朝下,頸部流血,儘管救護人員替她進行緊急剖腹產手術,但腹中胎兒仍然未能撿回一命。

根據《每日郵報》報導,英國伯明翰31歲男子菲爾蒙·安德米查恩(Filmon Andmichaen)2021年9月在臉書上與妻子相識,兩人隨即在2022年1月結婚,女方婚後也從烏干達搬到英國與她同住。然而安德米查恩婚後卻出軌26歲的貝瑞凱特(Liwam Bereket),並讓對方懷孕。根據調查,安德米查恩的妻子對貝瑞凱特的存在毫不知情,甚至一直以為兩夫妻感情穩定。

安德米查恩得知外遇對象貝瑞凱特懷孕後,隨即要求她墮胎,但是卻遭到拒絕,因此在2023年8月動手將其殺害,然而當時女方已經懷孕6個月。根據起訴書內容,安德米查恩先是拿走被害人的手機,以確保她無法向外界求助,隨後帶著女方到一個四下無人的樹林行兇。

Cheating husband, 31, who killed his 'mistress' and their unborn baby after she refused to have an abortion is jailed for 27 years https://t.co/ZOt71dCNkn#BreakingNews #News #CurrentEvents #WorldNews #Trending #NewsAlert #Brest #Topher