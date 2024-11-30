就醫不再遙不可及　小黃公車搭配巡迴醫療提升偏鄉服務

▲▼ 臺南小黃公車結合巡迴醫療服務，全新4條路線啟動！ 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提供臺南市新營區在地社區更便捷、友善及貼心公共運輸服務，臺南市政府規劃【黃21】、【黃22】、【棕2】及【棕3-1】等4條新路線，4條新的小黃公車路線，跨域結合中央健保署南區業務組的醫療資源，在後壁區新嘉里活動中心設置巡迴醫療據點，把醫師送進來，拉近醫師與居民的距離，使就醫的路不再遙遠。

路線服務包括後壁、新營、柳營、東山、鹽水等地區，從新營站出發，沿途行經醫院、郵局、各級學校、果菜市場、轉運站及火車站等地點，就醫、就學、洽公、採買及轉乘等民生需求一舉滿足。

4條路線每日提供4-6班的固定班次，另外2人以上可預約依民眾需求提供客製化服務，搭車前1天下午5點前，可透過電話或手機APP預約接送，定點站牌的方圓1公里內都能「到府接送」；並且比照公車收費，刷電子票證搭乘都享基本里程免收費，還有使用市民卡、愛心卡及敬老卡等免費搭乘優惠，針對老年人、行動不便者和學生，提供最貼心的接送服務。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，這次小黃公車結合巡迴醫療服務，象徵偏鄉公共運輸服務的持續進化與提升，實現真正的永續運輸及交通平權，而且以無負擔的銅板價切合乘客需求，非常歡迎民眾多加搭乘利用，享受最實惠又最具溫度的一段路程。