　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日下午將啟程出訪南太平洋友邦，並規劃過境美國夏威夷與關島；事實上，此行他即便面對中共的打壓與威嚇，但仍在民主友好國家的力挺下出行。當前國際與區域情勢上，我國安全單位已示警，解放軍不排除以此為藉口發動軍演，並劍指美方，中共這兩天已陸續加大在台海、南海的軍事施壓力道，為區域各方都帶來不少困擾，同時俄羅斯軍機也一度闖進南韓的識別區。

總統府在28日正式釋出訊息，確定訪團出訪南太平洋友邦期間，將過境美國夏威夷與關島；此一訊息，除了延續在前總統蔡英文時代的台美默契，同意賴清德在美國境內停留超過24小時外，也同時同意他過境夏威夷、關島，兩個都是具有高度軍事戰略意涵的要地。

因此，中共解放軍在28日當天晚間，就大規模執行「聯合戰備警巡」。根據國防部當晚釋出的訊息，共偵獲中共殲16、空警500等各型戰機19架次。這無非是以賴清德出訪為藉口，劍指美國的舉措。

事實上，28日除了正好是感恩節外，適逢冬季的東北季風影響，不論是海上的海象或空中兵力部署，對官兵執行任務來說，都是相當辛苦的。一位國安官員表示，感恩節的晚上，把解放軍官兵趕出營房，拉飛機軍艦來騷擾台灣，惹得台灣、區域各方都不開心，這是一個多缺乏家庭溫暖和母愛的政權才會做這樣的事情。 

其實，先前我國安全單位早已有示警，國安官員表示，中方不排除會以賴清德出訪為藉口，就近期在南海、東海的例行性軍事活動，戰備警巡任務，做一個「重新包裝」，舉行新一波的軍事演習，「而且不排除又要命名為聯合利劍2024C」。

安全官員表示，台灣海峽的冬季天氣條件不穩定，過往也都不太適合大型規模的軍演，因此這次中國方面如果啟動軍演，其規模可能都不會比今年的前兩次聯合利劍A與B要大。

中共解放軍除了在台海周邊軍演之外，解放軍南部戰區也派遣空中兵力，在黃岩島周邊展開「戰備警巡」任務。中共官方的社群媒體指出，11月以來，戰區部隊組織海空兵力，持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

除了中共在台海、南海的軍事行動，同樣非國際民主陣營的國家，如俄羅斯也加大在第一島鏈的軍事行動。6架俄羅斯軍機與5架中國軍機，在29日進入南韓東部與南部的防空識別區。據南韓軍方釋出訊息指出，中國軍機從西南部的離於島一側飛入防識區後向獨島方向飛行，俄羅斯軍機從東北部朝獨島方向南下，兩國軍機匯合後在獨島以南海域上空停留一段時間後返回。

總體而言，賴清德是在中國高度壓迫下，仍依原本規劃出訪友邦，而美國方面，雖然正值感恩節連假，但相關單位還是排除萬難，在「安全、尊嚴、便利、舒適」等四大原則下，處理賴清德在夏威夷、關島的過境事宜。對於中國在28日晚間執行「聯合戰備警巡」，擴大對台軍事挑釁一事，美國國務院發言人也重申，在美國過境是基於美方長期以來的做法，沒理由將過境作為挑釁的藉口。

除了美方的協助外，在國際場域上，友好民主國家也給予台灣相當程度的助力。英國下議院也在28日無異議通過友台動議，直指「聯合國大會第2758號決議」並未確立中國對台灣的主權。

這已經是今年繼澳洲、荷蘭、加拿大、歐盟等國會通過決議或聲明，拒絕中國對「聯合國大會第2758號決議」的解釋，不同意中國對台灣的主權聲索後，再有一個國家的國會明確表態。

另外，義大利在26日落幕的七大工業國集團（G7）外交部長會議中，聯合聲明再次重申，維持台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要，並對東海及南海局勢深表關切，重申中國在南海擴張主權聲索並無法律依據，強烈反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

據一位黨政人士表示，儘管在外有中國軍事挑釁，內有特定同路人配合中國的統戰，執行各種認知戰，但台灣始終與民主陣營並肩合作，共同撐起民主保護傘，維持區域和平穩定。現也在全球民主國家的共同支持下昂首闊步，走台灣應該走的民主大道，協助台灣的太平洋友邦共同打造太平洋戰略佈局，並共同面臨島嶼國家氣候變遷難題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
17萬股民嗨翻！00918配息出爐　創新高
台中21歲男大生「詭異自摔」　昏迷指數3
快訊／輻射冷卻發威！　2縣市低溫特報
懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻讓住空房！真相炸裂
U12台灣小將奪冠！回看「上壘打擊前1動作」全讚哭：超有禮貌
賴清德今出訪南太友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《無罪推定》觀後感　人民不怕司法犯錯、最怕有錯不改

賴清德拋身心調適假　藍委批： 跟晉惠帝「何不食肉糜」有87％像

台CPTPP入會案遭擱置　綠委嘆：中共再打壓只是讓兩岸關係更惡化

陸生團來台有國安疑慮？　朱立倫：以後每個來台都要背景調查？

潘孟安自曝出訪行李箱藏「台灣宵夜選擇」　釣出賴總統一回應

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

賴清德出訪　25架次共機艦、2空飄氣球出海擾台

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

周玉蔻遭境管在桃機被攔下　郭正亮揭政治解讀：民進黨不保她了？

國土署指「新北排擠其他縣市補助經費」　藍議員攤開數據狠打臉

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

莊昕諺光榮回澎湖！　啟蒙教練曝小學趣事

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

《無罪推定》觀後感　人民不怕司法犯錯、最怕有錯不改

賴清德拋身心調適假　藍委批： 跟晉惠帝「何不食肉糜」有87％像

台CPTPP入會案遭擱置　綠委嘆：中共再打壓只是讓兩岸關係更惡化

陸生團來台有國安疑慮？　朱立倫：以後每個來台都要背景調查？

潘孟安自曝出訪行李箱藏「台灣宵夜選擇」　釣出賴總統一回應

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

賴清德出訪　25架次共機艦、2空飄氣球出海擾台

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

周玉蔻遭境管在桃機被攔下　郭正亮揭政治解讀：民進黨不保她了？

國土署指「新北排擠其他縣市補助經費」　藍議員攤開數據狠打臉

《無罪推定》觀後感　人民不怕司法犯錯、最怕有錯不改

奢華與樂趣終極目的地！Solaire Resort打造全年無休娛樂盛宴

賴清德拋身心調適假　藍委批： 跟晉惠帝「何不食肉糜」有87％像

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

沈富雄自認「我霸凌別人」　丟病歷惹哭護理師！但有1點不同

萬寶龍水彩畫風格顯示日與夜　浪漫女錶融入日常穿搭

拜登第18度對台軍售　F-16備件與改良型移動設備約125.6億元

台CPTPP入會案遭擱置　綠委嘆：中共再打壓只是讓兩岸關係更惡化

延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

嘉義市鼓勵疫苗施打送乖乖 　65歲以上再加碼100元禮券

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

館長被告怒嗆綠民代耍賤！吳宗憲揭問題關鍵

爆李彥秀285萬買網軍！高嘉瑜獲不起訴

吳伯雄辦鑽石婚宴！捐4000萬給佛光山、國民黨　藍營大咖全出席

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

軍公教年終獎金明年1月17日發放　甲等可領2.5個月獎金

被卓揆點名展現氣度　盧秀燕回應了

莊瑞雄「自爆賭球版」　影片逐字稿曝

LINE詐騙 「寵物公投」AI陷阱無限擴張　陳亭妃轟打詐國家隊束手無策

周玉蔻在桃機被攔下　郭正亮揭政治解讀：民進黨不保她了？

12強金牌紀念卡開賣即完售　悠遊卡承諾：5天內下單一定買得到

快訊／前立委簡肇棟食道癌病逝

更多熱門

相關新聞

賴清德過境美國　美國務院：符合慣例

賴清德過境美國　美國務院：符合慣例

我國總統賴清德30日起展開太平洋巡訪之旅，拜訪3個友邦之外，也會過境美國領土夏威夷與關島。對此，中國再次表達強烈反對，但美國國務院重申，這個做法符合長期慣例。

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

川普迅速出擊　台灣準備好了嗎？

「川普就職前」台海局勢恐升溫

「川普就職前」台海局勢恐升溫

謝宜容霸凌瀆職列被告！吳子嘉曝「最大苦主是他」

謝宜容霸凌瀆職列被告！吳子嘉曝「最大苦主是他」

關鍵字：

賴清德中共

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

春風上課抽菸吃檳榔刁牌還叫傳播妹陪讀

北市幼兒園爆虐童猥褻20人受害　3男女教師涉案

更多

最夯影音

更多

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面