賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日下午將啟程出訪南太平洋友邦，並規劃過境美國夏威夷與關島；事實上，此行他即便面對中共的打壓與威嚇，但仍在民主友好國家的力挺下出行。當前國際與區域情勢上，我國安全單位已示警，解放軍不排除以此為藉口發動軍演，並劍指美方，中共這兩天已陸續加大在台海、南海的軍事施壓力道，為區域各方都帶來不少困擾，同時俄羅斯軍機也一度闖進南韓的識別區。

總統府在28日正式釋出訊息，確定訪團出訪南太平洋友邦期間，將過境美國夏威夷與關島；此一訊息，除了延續在前總統蔡英文時代的台美默契，同意賴清德在美國境內停留超過24小時外，也同時同意他過境夏威夷、關島，兩個都是具有高度軍事戰略意涵的要地。

因此，中共解放軍在28日當天晚間，就大規模執行「聯合戰備警巡」。根據國防部當晚釋出的訊息，共偵獲中共殲16、空警500等各型戰機19架次。這無非是以賴清德出訪為藉口，劍指美國的舉措。

事實上，28日除了正好是感恩節外，適逢冬季的東北季風影響，不論是海上的海象或空中兵力部署，對官兵執行任務來說，都是相當辛苦的。一位國安官員表示，感恩節的晚上，把解放軍官兵趕出營房，拉飛機軍艦來騷擾台灣，惹得台灣、區域各方都不開心，這是一個多缺乏家庭溫暖和母愛的政權才會做這樣的事情。

其實，先前我國安全單位早已有示警，國安官員表示，中方不排除會以賴清德出訪為藉口，就近期在南海、東海的例行性軍事活動，戰備警巡任務，做一個「重新包裝」，舉行新一波的軍事演習，「而且不排除又要命名為聯合利劍2024C」。

安全官員表示，台灣海峽的冬季天氣條件不穩定，過往也都不太適合大型規模的軍演，因此這次中國方面如果啟動軍演，其規模可能都不會比今年的前兩次聯合利劍A與B要大。

中共解放軍除了在台海周邊軍演之外，解放軍南部戰區也派遣空中兵力，在黃岩島周邊展開「戰備警巡」任務。中共官方的社群媒體指出，11月以來，戰區部隊組織海空兵力，持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

除了中共在台海、南海的軍事行動，同樣非國際民主陣營的國家，如俄羅斯也加大在第一島鏈的軍事行動。6架俄羅斯軍機與5架中國軍機，在29日進入南韓東部與南部的防空識別區。據南韓軍方釋出訊息指出，中國軍機從西南部的離於島一側飛入防識區後向獨島方向飛行，俄羅斯軍機從東北部朝獨島方向南下，兩國軍機匯合後在獨島以南海域上空停留一段時間後返回。

總體而言，賴清德是在中國高度壓迫下，仍依原本規劃出訪友邦，而美國方面，雖然正值感恩節連假，但相關單位還是排除萬難，在「安全、尊嚴、便利、舒適」等四大原則下，處理賴清德在夏威夷、關島的過境事宜。對於中國在28日晚間執行「聯合戰備警巡」，擴大對台軍事挑釁一事，美國國務院發言人也重申，在美國過境是基於美方長期以來的做法，沒理由將過境作為挑釁的藉口。

除了美方的協助外，在國際場域上，友好民主國家也給予台灣相當程度的助力。英國下議院也在28日無異議通過友台動議，直指「聯合國大會第2758號決議」並未確立中國對台灣的主權。

這已經是今年繼澳洲、荷蘭、加拿大、歐盟等國會通過決議或聲明，拒絕中國對「聯合國大會第2758號決議」的解釋，不同意中國對台灣的主權聲索後，再有一個國家的國會明確表態。

另外，義大利在26日落幕的七大工業國集團（G7）外交部長會議中，聯合聲明再次重申，維持台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要，並對東海及南海局勢深表關切，重申中國在南海擴張主權聲索並無法律依據，強烈反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

據一位黨政人士表示，儘管在外有中國軍事挑釁，內有特定同路人配合中國的統戰，執行各種認知戰，但台灣始終與民主陣營並肩合作，共同撐起民主保護傘，維持區域和平穩定。現也在全球民主國家的共同支持下昂首闊步，走台灣應該走的民主大道，協助台灣的太平洋友邦共同打造太平洋戰略佈局，並共同面臨島嶼國家氣候變遷難題。