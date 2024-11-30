農糧署揭「香菜前世今生」源於西元前2千年　台灣用法超展開

▲農糧署在臉書粉專介紹香菜的由來與用法。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

帶有獨特氣味的「香菜」向來好惡兩極，「香菜控」趨之若鶩，吃麵線、貢丸湯、臭豆腐幾乎都是「無香菜不歡」，但也有一票人討厭香菜。農業部農糧署在臉書粉專介紹香菜歷史和用途，早在西元前2000年在地中海地區就被拿來當香料，而現在除了拿來調味外，還可做成香菜麵、香菜酒，還有可當成抹茶沖泡的香菜粉。

農糧署指出，相傳香菜起源於西歐或歐洲一帶的地中海地區，早在西元前2000年，就有人使用香菜種子作為香料調味或釀酒，清初由華南引入台灣，但用法大不同，以使用新鮮葉片為主，主要拿來幫食物調味、增色添香之用，從麵線、貢丸湯、豬血糕、臭豆腐等小吃，到火鍋、披薩等都可以看到香菜身影。

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農糧署說明，台灣本土香菜可分為兩種，主要分大葉、小葉兩種，大葉品種植株較高、產量較多；小葉品種植株較矮，但香氣更濃。目前國內香菜年收穫量約1976公噸，其中以彰化為最大產區，產量佔全國65%以上，分布溪洲、埤頭、二林、北斗等。

農糧署也提供香菜的保鮮技巧，冷藏可保存3到5天，先將香菜噴上水，再用白報紙包裹，塑膠袋綁緊冷藏。泡飲用水冷藏則可保存2至3周，可先挑掉黃葉、爛葉，把根部切除，再放入乾淨的保鮮盒、倒入飲用水蓋上蓋子，但記得要每三天換一次水。另外冷凍保存可放1個月，先把香菜洗淨、用餐巾紙擦乾後，再去除根部、將香菜切段，最後放入保鮮袋。

▲農糧署提供香菜保存方法。（圖／農糧署提供）