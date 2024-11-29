2024年ITTF世界青少年錦標賽傳出捷報　台南陳忞昕摘金奪冠

▲2024年世界青少年桌球錦標賽，現就讀台南市長榮中學陳忞昕（左），首度搭檔國泰人壽選手吳映萱，即摘下U15女雙金牌，表現相當亮眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年世界青少年桌球錦標賽，集合近32個國家、540多名各地青少年桌球好手參賽，賽事於11月22至29日在瑞典赫爾辛堡舉行，現就讀台南市長榮中學陳忞昕，首度搭檔國泰人壽選手吳映萱，即摘下U15女雙金牌，表現相當亮眼。

陳忞昕也闖進U15女子單打組四強賽，29日與來自中國河北的姚睿軒選手對抗爭奪資格。

黃偉哲市長表示，第一時間得知忞昕奪冠的消息感到非常欣慰，也立刻指派體育局聯繫教練張貼紅榜祝賀。忞昕所收穫的豐碩果實是其經年累月、堅持不懈的訓練成果！除了本屆錦標賽外，國內外大大小小的桌球賽事都能看到忞昕身影，小小年紀即擁有不少賽事經驗，足見其下了多少的苦心、時間。

黃偉哲市長進一步表示，陳忞昕揮別前屆賽事的失敗，在今年台北全中運拿下女子單打冠軍，而所屬忠孝國中也在國中組男子單打獲得金牌、國中組男女混合雙打賽、國男組雙打賽中獲得銀牌，國男組團體賽中獲得銅牌，共計獲得2金2銀1銅，出色的表現也成為讓場邊的學弟妹模範！

台南市體育局陳良乾局長表示，忞昕截至今日賽程全部結束，共拿下U15女雙金牌、女團銀牌、女單銅牌及混雙銅牌，表現優秀，期許未來台南小將持續穩住腳步！再下一城！