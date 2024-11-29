中職打假球黑歷史！他每位子擺30萬　手拿芭樂要黃平洋「幫一下」

▲黃平洋曾被找過2次「要他打假球」的飯局。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

對許多資深球迷來說，台灣職棒發生打假球黑歷史，導致棒球圈一蹶不振起碼10年，如今中華隊睽違32年在國際頂級賽事奪冠，這份榮耀得來不易。外號「金臂人」的前職棒選手黃平洋也憶起當年被「相關人士找2次飯局」的內幕，甚至遭手榴彈威脅，最後他靠EQ一句話來化解危機。

黃平洋在節目《新聞挖挖哇》透露，當年一線球員幾乎都會被找去聊天，透過「白手套」像是學弟牽線，理由會說「前輩我們來去吃宵夜」，抵達後又稱「我們有在那邊說想認識一下」。黃平洋坦言被找2次，但說到一半，他忽然猶豫稱「這個不曉得該不該講...」，主持人鄭弘儀則回，「都幾十年過去了。」

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黃平洋回憶，進去看到一張可容納30人的大桌子，檯面上每個位子都是一疊一疊的厚鈔，「一看到我就知道了，我就走了，我們自己心中都有一把尺。」鄭弘儀與來賓則打趣反問，「為什麼不看看到底有多少錢？」「看看是不是美金？」

黃平洋正經回應，他自認棒球生涯得來不易，「我很清楚這個完全不能去碰」，所以當下找了要去廁所的理由就閃人，並透露有看到一些打球的人，但這個祕密都埋藏在他心裡，「裡面有誰我也不會去講，因為那一疊（鈔票）不能代表什麼。」

鄭弘儀追問，那一疊錢目測大概多少？黃平洋認為「應該20-30萬應該有。」鄭弘儀又問，不收錢也可以坐下來聽聽他們在聊什麼，黃平洋拒絕解釋，「不行！你坐下去就出事了！」

而另一次被找聊天是比較小攤的，是在一個喝酒的場所，對方直接開口「幫一下」。黃平洋婉拒回應「我不可能做這種事」、「你要我做可以，我答應你，你賭我贏」，不料對方拿著一顆「芭樂」在那邊丟。鄭弘儀一旁幫解釋，芭樂就是手榴彈，花生就是子彈，「你不吃敬酒，你要吃罰酒。」

現場來賓都嚇傻了，黃平洋苦笑直呼，之前遇過類似經驗了，內心就會有個準備，還好現場人沒很多，所以他看到「芭樂」才沒有太害怕，所幸就是靠著一句「賭我贏」來化解安全危機。