台南長榮中學陳冠守　勇奪世界中學生運動會網球雙金再創輝煌

▲2024年ISF U18世界中學生運動會上，台南市長榮中學的網球代表隊選手陳冠守，更是榮獲個人單打與團體兩項金牌，為台灣爭光。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024年ISF U18世界中學生運動會上，台灣代表隊以卓越表現全體奪下35金、21銀、23銅，在本屆比賽中，台南市長榮中學的網球代表隊選手陳冠守，更是榮獲個人單打與團體兩項金牌，為台灣爭光。

陳冠守同學在本屆比賽中的出色表現，無論是個人單打還是團體賽事，都展現了極高的技術水平與堅韌的意志。最終，他成功擊敗來自各國的強勁對手，摘下金牌，並且在團體比賽中與隊友並肩作戰，共同爭取勝利。

2024年對陳冠守來說是一個輝煌的賽季，他在國內外的比賽中屢獲佳績，展現了非凡的實力和潛力。國內賽中，奪得2024年Yonex盃全國排名賽單打四強和2024年華國三太子盃全國排名賽單打亞軍。國際賽中亦表現非凡，ITF 馬來西亞站J200雙打亞軍、ITF 泰國站J200雙打亞軍、ITF 南京站J200單雙打雙料冠軍、ITF 韓國站J200單打冠軍，這些傑出的戰績不僅證明了陳冠守在國際賽場上的競爭力，也顯示出他在不同類型的賽事中都能保持穩定的高水準表現。

陳冠守表示：「這次的金牌是我努力訓練的結果，能夠為台灣爭光，我感到無比榮幸。我感謝長榮中學的教練與隊友們，這份成就來自於大家的支持與共同努力。我會繼續努力，爭取更多的突破！」

目前，陳冠守在國際網球聯合會（ITF）的世界排名已經突破第67名，他的成績不僅是對他個人努力的肯定，也預示著他在國際網壇上的未來潛力。

長榮中學校長許德勝表示，陳冠守同學的優異表現，不僅為學校爭光，更讓全體師生感到無比驕傲。他以不懈的努力和堅韌的精神，突破了自己的極限，取得了令人矚目的成就。他希望陳同學能夠保持謙遜與自律，繼續發揮專業與韌性，無論在網球場上還是未來的人生道路上，都能持續挑戰自我，突破更高的目標。

長榮中學網球代表隊鄭偉揚教練表示，陳冠守同學的表現一直非常優異，他的堅持與決心成就了今天的輝煌。這次的金牌是他多年的努力與訓練成果的體現，我們對他充滿信心，也期待他在未來的賽場上繼續帶來精彩表現。

陳冠守的金牌成就只是他運動生涯中的一個起點，未來他將繼續追求更高的目標。隨著技術的進步與比賽經驗的積累，陳冠守無疑會在國際舞台上創造更多驚人的成就。

2024年ISF U18世界中學生運動會上，陳冠守的卓越表現再次向世界展示了台灣年輕運動員的潛力與實力。讓大家一同見證他在未來賽事中的成長與成功，並期待他帶來更多的榮耀與突破。