吳伯雄辦鑽石婚宴！捐4000萬給佛光山、國民黨　藍營大咖全出席

▲前總統馬英九出席國民黨前主席吳伯雄與妻子戴美玉鑽石婚宴。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前主席吳伯雄、戴美玉夫婦今（29日）舉辦鑽石婚宴，在喜來登飯店席開90桌，宴會上，吳伯雄宣布將捐出4000萬元回饋國家社會及國民黨。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、民進黨前主席許信良，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等縣市首長都親自出席道賀。



今日的鑽石婚宴，吳伯雄夫婦也決定，為回饋國家社會及中國國民黨的栽培，將捐出新台幣四千萬元，分別致贈佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫國家政策研究基金會、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金各一千萬，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衛生等公益團體的重視與支持。

馬英九致詞時表示，吳伯雄過去歷任要職，都是他請益學習的對象，他相當感念吳伯雄過去對他的栽培，而且吳伯雄一向從事公益，幫助弱勢，今晚還拋磚引玉，要捐出4000萬元，是一筆為數不小的捐款，慈悲為懷的精神令人感動，而在他過去擔任總統期間，吳伯雄代表國民黨訪問大陸，確立兩岸和平發展方向，貢獻卓著，國人有目共睹。

馬英九還說，期盼兩岸能在「九二共識」基礎上，擱置爭議，共創雙贏，並強調他曾經開放兩岸「大三通」，與對岸簽署23協議，2015年11月及今年4月他與中共領導人習近平會面，就是為了促進兩岸和平交流對話。

吳伯雄致詞時透露，自己與妻子從中學階段開始，兩人漸漸有了愛的感覺，大學時期書信往返不斷，至今他仍珍藏當年幾百封的情書，但這些信他絕對保密，因為「孩子看了也不宜」，大學一畢業兩人就訂婚，退伍立刻結婚。他曾經給美玉寫下一段感言「十年修得同船渡，百年修得共枕眠，你我的相遇，不是偶然，更不是巧合，那是老天的安排」。

吳伯雄指出，去年孫子生了小孩，自己與妻子也就跟著「水漲船高」，升格為曾祖父與曾祖母，他並開玩笑的說，「旁邊睡一個『祖嬤』，有一點怪怪的！」令全場哄堂大笑。