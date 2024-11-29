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台灣爭取加入CPTPP再失敗　經貿辦呼籲成員國：不應有政治考量

▲▼CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

▲跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國25日至28日在加拿大溫哥華召開第8次執委會，會中決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席、加拿大與紐西蘭擔任副主席，展開入會程序。而今年度會議仍然未成立台灣的入會工作小組，對此，行政院經濟貿易談判辦公室深感遺憾與失望，再次呼籲CPTPP成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

CPTPP成員國在本次執委會後發布的聯合聲明中，提到當前國際貿易情勢的挑戰，包含貿易規則破碎化、難以預測性、保護主義再起、日增的通貨膨脹、不穩定性與衝突等。面對這些挑戰，成員國們重申，CPTPP做為高標準貿易協定的重要性，承諾將使全體民眾、所有區域共享貿易利益，特別是婦女、原住民、微中小企業及弱勢團體。

此外，CPTPP成員國也重申，將維護以規則為基礎、以WTO為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫。

經貿辦說，上述目標與我國當前貿易政策推動方向完全一致，因此我政府對於本次CPTPP成員國未能成立我國入會工作小組深表遺憾。

CPTPP成員國目前依循「奧克蘭原則」處理新申請案，也就是申請方必須符合CPTPP規則及市場進入高標準、擁有遵循貿易承諾良好紀錄，並由全體成員國以共識做出決定。

經貿辦強調，我國自2021年9月22日遞交加入申請以來，包含經貿辦、外交部、經濟部等，均積極透過加強官方接觸、推動產業合作、擴大民間交往等方式，爭取CPTPP成員國支持，也完成國內法規的全面修訂。對於我國符合CPTPP高標準以及各項努力，CPTPP成員們均表認同與肯定，但強調「共識」為我國加入CPTPP之關鍵。

為爭取成員國們早日達成共識、成立我國入會工作小組，經貿辦說，政府將持續強化與各CPTPP成員國實質經貿往來，就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定，例如我國已與加拿大締結「投資促進與保障協議」（FIPA）、與英國締結「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），以及與其他成員國的經濟合作倡議等。

經貿辦說，樂見英國加入CPTPP將於12月15日正式生效，使CPTPP增加一個與我國擁有共同理念的夥伴。未來政府將持續積極、務實地與每一個CPTPP成員國溝通，盼各界保持信心，共同為臺灣的國際經貿未來努力。

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