口技讓女友升天！他無奈「只能一隻手指繞圈」　進不去大崩潰　

▲原PO遲遲無法與女友肉體連結。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在只有用手一隻手指頭進去而已！」一名男網友透露，女友對他的口技讚不絕口，無奈至今仍無法進一步肉體連結，光是1根手指的粗度就讓女友很排斥，頻頻抱怨不舒服，因此令原PO不知所措。文章曝光後，其他網友則回，「只有你研究沒用，她自己也要想辦法啊！」

一名網友在Dcard表示，兩人都是第一次，努力「研究壞壞」3個月仍沒有新進展，雖然女友對原PO的口技讚不絕口「基本每次都能高潮」，無奈原PO至今無法硬挺闖入探索，「現在只有用手一隻手指頭進去而已！」

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女友直言，用手愛撫一點都不舒服，甚至覺得痛痛脹脹又酸酸的。原PO也積極爬文，發現很多人說「一開始都會這樣」，女生只要能放鬆下來，就可能開啟新世界，但女友總是抱怨不舒服。

原PO無奈直言，如果這個問題不解決，他的「弟弟」大概永遠無法順利進場。他更表示，自己非常小心謹慎，每次都會等到女友前戲已經進入高峰，甚至快接近高潮的狀態，才輕輕地將手指放進去，還繞圈圈試圖減輕不適感，但女友依然覺得疼痛，讓他束手無策，因此求助老司機們該怎麼辦？

底下網友熱議， 「只有你研究沒用，她自己也要想辦法啊」、「多用一點潤滑劑，一點一點慢慢進，女友沒有不舒服再全進，進去一開始也要慢慢動，直到女友適應再加快」、「請記得剪指甲+磨平，指甲刮真的很痛」、「可以小酌的話，喝一點讓身體放鬆」、「按摩棒試試看」、「剛開始都要慢慢進來不然會受傷，會陰撕裂真的很痛」。