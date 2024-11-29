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北斗衛星導航系統　2035年完成下一代建設

▲▼北斗衛星導航系統,北斗系統。（圖／新華社）

▲北斗衛星導航系統。（圖／新華社）

文／中央社

中國開始研發北斗衛星導航系統至今已屆30年，中國衛星導航系統管理辦公室昨天公布發展規劃，宣示明年完成下一代北斗系統關鍵技術攻關；2027年左右發射3顆先導試驗衛星，2035年完成下一代北斗系統建設。

中國衛星導航系統管理辦公室28日在北京召開「紀念北斗衛星導航系統工程建設三十週年座談會」，會中正式公布「北斗衛星導航系統2035年前發展規劃」，作出上述宣示。

綜合央視新聞等中國媒體報導，這項規劃提出，在確保北斗三號系統穩定運行的基礎上，未來中國將建設「技術更先進、功能更強大、服務更優質」的下一代北斗系統。

規劃提到，下一代北斗系統以「精準可信、隨遇接入、智能（智慧）化、網絡（網路）化、柔性化」為特徵，將為全球用戶和其他定位導航系統，提供涵蓋地表開闊空間及近地空間的米（公尺）級至分米（公寸）級實時「高精度、高完好」的導航定位服務。

這項規劃指出，下一代北斗系統將優化星座架構，形成高、中、低軌混合星座，全面提升時空基準維持精度和自主運行能力，持續提升服務性能；並建設集成高效的一體化地面系統，實現資源彈性調度、數據共享使用、業務連續運行。

同時將涵蓋地表至深空（遠距離太空）的各類用戶終端，以及與其他不依賴衛星的定位導航手段融合的各類用戶終端，實現用戶「多場景、高精度、智能化」使用。

規劃強調，中國計劃2025年完成下一代北斗系統關鍵技術攻關；2027年左右發射3顆先導試驗衛星，展開下一代新技術體制試驗；2029年左右開始發射下一代北斗系統組網衛星，2035年完成下一代北斗系統建設。

中國自1994年起規劃北斗衛星系統，2000年建成北斗一號試驗系統，2012年建成涵蓋亞太地區的北斗二號系統，2020年建成涵蓋全球的北斗三號系統，成為國際上第4個全球衛星導航系統。今年9月間，中國發射2顆北斗導航衛星，展開下一代北斗系統技術試驗。

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