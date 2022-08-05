　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網傳馬斯克「星鏈」屏蔽中國北斗衛星　幫助裴洛西順利抵台

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲網傳馬斯克（Elon Musk）的星鏈屏蔽中國北斗衛星，幫助裴洛西抵達台灣。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

裴洛西從馬來西亞抵達台灣的7小時航程，在飛行軌跡網站上全程直播，並在全球有70萬人同步觀看。對此就有中國網友分析，這次裴洛西可以抵達台灣，是馬斯克的星鏈屏蔽了中國北斗衛星，證明了美國的電子屏蔽能力遠勝中國。

一名自稱中國軍方背景人士指出，台灣敢當著全世界的面，轉播裴洛西專機的位置、機型、人員，說明人家的電子屏蔽能力、電子對抗能力極強，「根本不把你在眼裡」。

另外推特上還流傳一則推文，「據『神推算』一場局部戰爭即將結束（佩洛西3號離開台灣）。電子對抗戰，我方二次失利。北斗輸給了星鏈。星鏈加航母的強大電磁波和信號源覆蓋了台灣東偏北方向地區。我方的波段已被地方經多年的抵近偵察獲取。所以艦船飛機等顯示屏被覆蓋無信號。」

該則推文指出，「所以8月4號美國人的專機飛走以後航母關閉電磁波星鏈關閉信息源以後。我們才能舉行實彈射擊演習。敗了就是敗了。知恥而後勇。再熬二三十年吧！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
《料理3》總決賽加油團太狂　Lulu驚：照片不要捧著
男大生超車自摔「遭輾爆頭亡」同學呆坐路旁　貨車駕駛不起訴
U12／陳瑞鑫連兩天開轟　中華3局上3比2反超美國
網傳成功艦「高雄外海」對峙長春艦　國防部說話了
知名食品把「台灣列國家」遭陸網出征抵制
獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色
吹窗型冷氣「放這位置」更耗電！她才住1天臉歪　網勸：快搬家
U12／「南非小舞王」在台灣爆紅　最愛吃水餃、喝珍奶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網傳馬斯克「星鏈」屏蔽中國北斗衛星　幫助裴洛西順利抵台

華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演

台灣駐法國代表：如果台灣「被中國拿下」　代表華文世界只能獨裁

裴洛西、雷根號接連繞路！　路透：美國顧忌中國「秀肌肉」

日本是韓國的大哥！日議員失言「南韓需被再教育」：日韓非對等關係

「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

裴洛西訪台掀美中緊張！布林肯及王毅出席東亞峰會　隔超遠零互動

尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反省

聯合國機密報告曝光！　路透：北韓在為核子試驗作準備

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

網傳馬斯克「星鏈」屏蔽中國北斗衛星　幫助裴洛西順利抵台

華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演

台灣駐法國代表：如果台灣「被中國拿下」　代表華文世界只能獨裁

裴洛西、雷根號接連繞路！　路透：美國顧忌中國「秀肌肉」

日本是韓國的大哥！日議員失言「南韓需被再教育」：日韓非對等關係

「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

裴洛西訪台掀美中緊張！布林肯及王毅出席東亞峰會　隔超遠零互動

尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反省

聯合國機密報告曝光！　路透：北韓在為核子試驗作準備

鄭怡靜、廖振珽都不敵對手　無緣晉級WTT挑戰賽4強

正妹喝醉被求歡「以為是曖昧對象」！隔天起床崩潰報警

J.Sheon佛系看鞋　Karencici買鞋「開驚人價格」全場傻眼

約會吃麻糬「黏出假牙」！心儀女生目睹全程　小鐘糗哭：我還不想結束

U12／陳瑞鑫連兩天開轟　中華3局上3比2反超美國

男大生超車自摔「遭輾爆頭亡」同學呆坐路旁　貨車駕駛不起訴

網傳成功艦「高雄外海」對峙長春艦　國防部回應了

李凱威驚悚頭部觸身畫面曝　「蹦」好大一聲連霸林爵都嚇到

艾薇竟被規定「不能笑太久」　高雄衛武營挑戰出道最難任務

戰爭開打怎麼辦？　網推薦「1躲藏地」：絕不會投彈！

國際熱門新聞

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

共軍稱已逼退雷根號！美打臉：留台周邊監控

美出動7軍機飛台海　6架加油機支援

路透：10艘軍艦、20架共機越過海峽中線

中國大使「再教育台灣人」說惹議 　國際輿論抨擊

即／日外相「東協會議」發言　中俄外長當眾離席！

日相岸田要求中國「即刻停止軍演」！

裴洛西讚嘆最愛韓國！「午宴菜單」曝光

中國3架無人機繞行台灣東部　日防衛省公佈

更多熱門

相關新聞

裴洛西5天亞洲行重點行程一次看

裴洛西5天亞洲行重點行程一次看

他諷裴洛西訪台民進黨得利　陸飛彈穿越上空「台灣卻賠了」

他諷裴洛西訪台民進黨得利　陸飛彈穿越上空「台灣卻賠了」

陸外交部「劍指」美國執行「8項反制措施」

陸外交部「劍指」美國執行「8項反制措施」

導彈飛過上空「日本宣布才知道」　律師這樣解釋

導彈飛過上空「日本宣布才知道」　律師這樣解釋

快訊／陸宣布：繼續對台「3區域」實戰軍演

快訊／陸宣布：繼續對台「3區域」實戰軍演

關鍵字：

裴洛西馬斯克星鏈北斗衛星北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

金剛悄回台想給女友驚喜！

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

月付1.3萬爽住飯店「水電用到飽、專人打掃」

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面