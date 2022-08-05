網傳馬斯克「星鏈」屏蔽中國北斗衛星　幫助裴洛西順利抵台

▲網傳馬斯克（Elon Musk）的星鏈屏蔽中國北斗衛星，幫助裴洛西抵達台灣。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

裴洛西從馬來西亞抵達台灣的7小時航程，在飛行軌跡網站上全程直播，並在全球有70萬人同步觀看。對此就有中國網友分析，這次裴洛西可以抵達台灣，是馬斯克的星鏈屏蔽了中國北斗衛星，證明了美國的電子屏蔽能力遠勝中國。

一名自稱中國軍方背景人士指出，台灣敢當著全世界的面，轉播裴洛西專機的位置、機型、人員，說明人家的電子屏蔽能力、電子對抗能力極強，「根本不把你在眼裡」。

另外推特上還流傳一則推文，「據『神推算』一場局部戰爭即將結束（佩洛西3號離開台灣）。電子對抗戰，我方二次失利。北斗輸給了星鏈。星鏈加航母的強大電磁波和信號源覆蓋了台灣東偏北方向地區。我方的波段已被地方經多年的抵近偵察獲取。所以艦船飛機等顯示屏被覆蓋無信號。」

該則推文指出，「所以8月4號美國人的專機飛走以後航母關閉電磁波星鏈關閉信息源以後。我們才能舉行實彈射擊演習。敗了就是敗了。知恥而後勇。再熬二三十年吧！」

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