大陸發布北斗衛星白皮書：定位精度局部地區可達2到3公尺





▲大陸官方指出，下一帶北斗系統會在2035年全面建成。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸國務院新聞辦公室4日發布《新時代的中國北斗》白皮書，介紹北斗衛星系統的技術演進。官方稱，系統已經在精度上達到99.9%，使精度超標時間從86.4小時大幅壓縮到8.64小時，在局部地區可以達到2到3公尺的定位精度。

大陸國務院新聞辦4日發布上述白皮書，白皮書約1.2萬字，除前言、結束語外共包括六個部分，分別是北斗發展進入新時代、躋身世界一流的中國北斗、提高系統運行管理水平、推動應用產業可持續發展、提升現代化治理水平、助力構建人類命運共同體。

白皮書指出，北斗衛星導航系統是中國著眼於國家安全和經濟社會發展需要，自主建設、獨立運行的衛星導航系統。經過多年發展，北斗系統已成為面向全球用戶提供全天候、全天時、高精度定位、導航與授時服務的重要新型基礎設施。

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其在記者會上表示，全世界衛星導航系統都是99%的指標，1%精度超標的時間大概是一年中的86.4個小時，「我們通過各方技術和管理措施保障，把99%提高到了99.9%，雖然只是0.9%的提升，看似一小步，實則一大步。我們通過這些手段實現了系統的精度超標時間從86.4個小時到8.64個小時。」

他表示，北斗系統對外承諾的服務指標是10公尺定位精度，做到今天已經實現了5公尺甚至更優，在局部地區可以達到2到3公尺的定位精度，「我們的授時精度對外服務的承諾是20奈秒，現在可以提供10奈秒授時精度。」

冉承其指出，現在北斗三號在軌衛星，加上原來超期服役的北斗二號，一共有45顆衛星在軌提供服務。大陸明年計劃要發射3到5顆衛星，進一步強化星座，確保系統的穩定運行。在此基礎上，後續還要進一步深化發展下一代北斗系統。

他透露，下一代系統為「更加泛在、更加智慧、更加融合的系統」，北斗系統依然是核心，但是把所有跟時空資訊有關的新興技術，全部納入到這個體系裡一體統籌。預計2035年全面建成這個時空體系，「到那時候，我們希望無論是在水下、地面、室內、空中、深空甚至遙遠的太空，都有北斗，都有中國的時空體系。」