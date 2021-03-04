全球手機79%用北斗衛星定位　「區域短報文」沒收訊也能用

▲全球智慧型手機近8成於2020年Q4期間申請加入北斗衛星定位系統。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸北斗三號衛星2020年7月正式開通，據統計，北斗全球導航系統開通後，2020年Q4全球申請入網支持北斗定位的智慧手機達79%，包括蘋果手機在內的國際智慧型手機大廠也陸續加入北斗定位服務。此外，基於北斗系統的土地確權、精準農業、數位施工、智慧港口等，已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地成功應用，提供大陸「一帶一路」倡議有力支撐。

▲大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP）

《人民日報》報導，北斗三號區域短報文（RSMC）將在年內進入智慧手機，可實現不換卡不換號不額外增加外設，完成移動通信和短報文通信的融合使用。北斗高精度地基增強信息已進入智慧手機，可實現公尺級定位，北斗高精度大眾應用已在部分城市試點。

▲無人收割機運用北斗衛星導航系統作業。（圖／CFP）

據了解，北斗三號衛星最具特色的區域短報文系統，是指北斗地面終端和北斗衛星、北斗地面監控總站之間能夠直接通過衛星訊號進行雙向的資訊傳遞，以短報文（類似手機簡訊）為傳輸基本單位，突破了目前GPS系統僅能單向發送訊息的缺點。

也就是說，在一般移動通訊訊號不能覆蓋的情況下，包括天災人禍中，基地台遭破壞或野外無人區，海洋深處等地區，裝有北斗短報文模組的北斗終端就可以通過短報文進行緊急通訊。在軍事運用上，具有北斗短報文模組的裝置，可以在遠端以語音進行指揮，在邊境巡邏、反恐行動、野外作業上可即時雙向互聯，也可運用於有線和無線保密通話。

▲寧波舟山港裝設北斗衛星遙測系統。（圖／CFP）

大陸國家有關部門已將北斗產業發展列入「十四五」規劃重點項目。由央企帶頭構建北斗生態體系、協同發展平台，北斗主要廠商則聚焦產業上下遊協同、成果共享和市場化推廣聯動，開拓國內外市場。