　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全球手機79%用北斗衛星定位　「區域短報文」沒收訊也能用

▲全球智慧型手機近8成於2020年Q4期間申請加入北斗衛星定位系統。（圖／CFP）

▲全球智慧型手機近8成於2020年Q4期間申請加入北斗衛星定位系統。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸北斗三號衛星2020年7月正式開通，據統計，北斗全球導航系統開通後，2020年Q4全球申請入網支持北斗定位的智慧手機達79%，包括蘋果手機在內的國際智慧型手機大廠也陸續加入北斗定位服務。此外，基於北斗系統的土地確權、精準農業、數位施工、智慧港口等，已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地成功應用，提供大陸「一帶一路」倡議有力支撐。

▲▼大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP）

▲大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP）

《人民日報》報導，北斗三號區域短報文（RSMC）將在年內進入智慧手機，可實現不換卡不換號不額外增加外設，完成移動通信和短報文通信的融合使用。北斗高精度地基增強信息已進入智慧手機，可實現公尺級定位，北斗高精度大眾應用已在部分城市試點。

▲無人收割機運用北斗衛星導航系統作業。（圖／CFP）

▲無人收割機運用北斗衛星導航系統作業。（圖／CFP）

據了解，北斗三號衛星最具特色的區域短報文系統，是指北斗地面終端和北斗衛星、北斗地面監控總站之間能夠直接通過衛星訊號進行雙向的資訊傳遞，以短報文（類似手機簡訊）為傳輸基本單位，突破了目前GPS系統僅能單向發送訊息的缺點。

也就是說，在一般移動通訊訊號不能覆蓋的情況下，包括天災人禍中，基地台遭破壞或野外無人區，海洋深處等地區，裝有北斗短報文模組的北斗終端就可以通過短報文進行緊急通訊。在軍事運用上，具有北斗短報文模組的裝置，可以在遠端以語音進行指揮，在邊境巡邏、反恐行動、野外作業上可即時雙向互聯，也可運用於有線和無線保密通話。

▲寧波舟山港裝設北斗衛星遙測系統實現全覆蓋。（圖／CFP）

▲寧波舟山港裝設北斗衛星遙測系統。（圖／CFP）

大陸國家有關部門已將北斗產業發展列入「十四五」規劃重點項目。由央企帶頭構建北斗生態體系、協同發展平台，北斗主要廠商則聚焦產業上下遊協同、成果共享和市場化推廣聯動，開拓國內外市場。

ET快訊
福原愛狠斷大姑！　兩人硬起來互退IG追蹤
快訊／南韓接種AZ疫苗後5死　20多歲女亡
快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死
罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女
快訊／福原愛首發聲明道歉了！
金志洙跪下道歉！　被爆拍性愛片傳給同學看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

天問一號拍下3張高清火星影像　環形坑等地貌清晰可見

63歲港男打科興疫苗死亡　解剖報告出爐死因曝光

翻譯技術成熟　陸政協委員建議：中小學應取消英語必修

陸對台「認知作戰」　國台辦駁：綠營害怕民眾了解真實大陸

擁護「愛國者治港」　四大家族、地產富豪全表態

全球手機79%用北斗衛星定位　「區域短報文」沒收訊也能用

拜登首份國安指南挺台灣　北京恐加強對台擠壓威嚇

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

陸國藥疫苗今年產能超達10億劑　已援助「69+2」國及組織

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

天問一號拍下3張高清火星影像　環形坑等地貌清晰可見

63歲港男打科興疫苗死亡　解剖報告出爐死因曝光

翻譯技術成熟　陸政協委員建議：中小學應取消英語必修

陸對台「認知作戰」　國台辦駁：綠營害怕民眾了解真實大陸

擁護「愛國者治港」　四大家族、地產富豪全表態

全球手機79%用北斗衛星定位　「區域短報文」沒收訊也能用

拜登首份國安指南挺台灣　北京恐加強對台擠壓威嚇

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

陸國藥疫苗今年產能超達10億劑　已援助「69+2」國及組織

男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

Hyunda Venue推出「都會探險版套件」　3萬元優惠價打造鮮明風格

香港被「經濟自由度指數」剔除評級　因已與大陸其他城市無差別

台南水情嚴峻！高雄4日起停止支援送水　若再惡化恐分區供水

拜登國家戰略指南明確「挺台」　外交部：繼續強化全球夥伴關係

金志洙主演《月升之江》拍攝中斷緊急開會！已拍18集恐直接腰斬

江宏傑媽媽抱孫首露面！兩個字回應…　鄰居：很少看到夫妻倆

女星遭男友「擒拿壓制」囚禁　她崩潰藏刀交代遺書

名人玩Clubhouse　趙少康「開房間」聲量贏過愛莉莎莎

單車男挺台灣鳳梨沒細嚼就吞下　「整塊卡食道」險窒息

大陸熱門新聞

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆逼墮胎：否則離婚

床上想前男友　男打女友反被揍到哭

美國人對中好感度創新低！　陸政協回應

陸學者：自認台灣人不等於台獨！

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？

偷5萬元錦鯉曬成魚乾！傻賊神回20字

結婚2年行房3次！29歲人妻疑尪和乾爹有一腿

小英邀全民吃爆鳳梨　陸總台：奇葩行為舉世無雙

為挽回前女友蓋「情侶島」　他換到一句話

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

陸對台「認知作戰」　國台辦回應

江啟臣「大陸威脅論」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

網傳「轟-20」試飛　大陸網友都不信

網傳「轟-20」試飛　大陸網友都不信

解放軍近年在許多網路影片的形象廣告中，經常釋出轟-20（H-20）隱形轟炸機的影像，有時也會傳出轟-20試飛的消息，但是始終沒有釋出試飛的影像。最近又有大陸自媒體聲稱，轟-20進行試飛，但是連大陸網友自己都不相信。

電彈殲-15T座艙照曝光

電彈殲-15T座艙照曝光

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

預約GoShare！連續3台「到定點沒車」傻住

預約GoShare！連續3台「到定點沒車」傻住

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光 標配最新裝備＋無人機

新疆神秘部隊「金獵隼」罕見曝光 標配最新裝備＋無人機

關鍵字：

北斗衛星北斗三號無人區軍事大陸軍武導航定位

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

法鬥「大→中→小」長相一樣驚呆網

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面