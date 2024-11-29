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莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

中華隊勇奪世界12強賽冠軍，全台舉國歡騰，今(29日)中午24歲投手莊昕諺光榮返鄉，莊家人、棒球隊學弟以及球迷都在澎湖機場接機，啟蒙教練久違見到莊昕諺也給了他一個大大的擁抱，從耍賴不想練球，成為現在的台灣之光也讓他備感驕傲。

▲▼ 投手莊昕諺光榮返鄉。（圖／記者陳洋攝）

▲投手莊昕諺光榮返鄉。（圖／記者陳洋攝，下同）

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為了迎接冠軍英雄莊昕諺歸來，澎湖機場一早就擠滿許多人等待，包括莊的母校講美國小、馬公國中棒球隊員們，還在現場大跳應援曲「台灣尚勇」，氣氛十分熱烈。

從小二帶莊昕諺到國中畢業的啟蒙教練蔡良詮受訪表示，憶起初到棒球隊的莊昕諺，練習第一天就抱著爸爸的腿狂哭，還不敢跟學長一起練球，逐漸從什麼都不會的小學生，變成現在的台灣之光，讓他相當驕傲。

▲▼ 投手莊昕諺光榮返鄉。（圖／記者陳洋攝）

▲機場擠滿接機的棒球隊學弟們。

蔡教練也說，其實莊昕諺小時候身材條件比同儕好、球感也比同齡人好，不過小學階段比較怕辛苦、愛撒嬌，國中才慢慢知道自已追求什麼，高中畢業後也持續朝職棒選手這條路發展。

▲▼ 投手莊昕諺光榮返鄉。（圖／記者陳洋攝）

▲啟蒙教練蔡良詮送上大大擁抱。

莊昕諺抵達機場後，眾人一擁而上高聲歡呼，莊也捐出10萬元獎金，親手交給講美國小校長，希望能夠促進棒球發展。莊笑著表示回家感覺很棒，第一次回到澎湖有這麼多人迎接，有點嚇到，「很謝謝隊友們不管什麼時候都會有人跳出來，替我們拿下分數、守下每場比賽，我們也做到了」，非常開心！

▲▼ 投手莊昕諺光榮返鄉。（圖／記者陳洋攝）

▲莊昕諺捐贈10萬元給母校講美國小。

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