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中華隊奪冠「運彩賠1.6億？」　他一算喊玩不過：我猜反而賺了2億

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊奪冠。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強賽中奪冠，賽前就有不少民眾投注，後來運彩公會理事長何昱奇透露，冠軍賽彩迷投注踴躍，運彩這次賠了1億6千萬。不過，百萬網紅Cheap則認為，「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」，台彩不太可能做莊還做到自己輸。

運彩公會理事長何昱奇表示，這次冠軍賽彩迷投注踴躍，預估總投注金額突破4億元，高達70%投注中華隊，投注約2億8千萬，賠率均為2倍，中華隊奪冠後，彩迷整體應該獲得5億6千萬元，也就等於運彩賠了1億6千萬。

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Cheap在臉書上發文表示，雖然何昱奇稱運彩賠了1.6億元，但「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」，因為根據經驗判斷，比賽結果爆冷門，莊家不但會贏，還會大贏，台彩不太可能當莊家還當到自己輸，尤其是人在面對不確定時，會傾向選擇「穩贏」的一邊，即便少贏一點也沒關係。

接著Cheap提到，根據國際賭盤的公開數據，足球、籃球的賽事中，下「弱隊」的比例通常不超過30%，就算有自己的國家、喜歡的球星等，會稍稍偏離28法則，但也不可能變成「弱隊有7成這麼誇張」。

最後Cheap指出，在PTT上，台日大戰的下注比例是26:74，趨近於28法則，也就是說，大家情感上支持台灣，但錢包支持日本，「PTT是賭沒屁用的P幣，玩運彩會更謹慎」。他也試算，「根據運彩台日不讓分，台灣1賠2.2，日本1賠1.2，投注4億的金額去算，如果是28法則，台彩贏2.24億；如果是26：74，台彩贏1.7億。即使是日本贏，台彩還是贏，只是變成小贏1600萬、4480萬」，因此以這種賠率來看，民眾是玩不過的。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就跟老闆一樣啦，在那邊說虧錢其實只是賺比較少而已，莊家永遠都是贏的」、「莊家怎麼可能會輸」、「們頂多賠這一場而已，其他場很少爆冷的，還是莊家贏得多」、「做莊的不可能會輸，所有賠率都是精算過的，只有賺多賺少而已」、「老話一句，莊家沒在輸的」。

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