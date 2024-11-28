前副局長遭控性騷　北市教育局啟動調查：設專線受理申訴

▲台北市議員踢爆北市教育局前副局長洪哲義涉嫌性騷多名女員工。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市議員陳怡君今（28日）在市政總質詢揭露，北市教育局前副局長、台北市立圖書館前館長洪哲義涉性騷多名府內員工，一名教育局女官員不堪長期遭性騷擾離職。北市教育局晚間發布新聞稿回應，立即啟動性平調查，明起也將廣發電子郵件給教育局及圖書館全體同仁，設置專線窗口負責受理申訴案件。

陳怡君質詢指出，接到一封來自教育局已離職官員的陳情信，直指遭已經退休的洪哲義長期性騷擾，被摸臀、大腿、摟腰，而且受害者不只一人，洪哲義還曾在其他女員工社群貼文留言「更想吃你、你更可口」、「I HUNGER FOR YOU」等文字，陳情人因為不堪長期遭性騷擾才離職。

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北市教育局晚間表示，洪哲義任職期間，從未接獲有關性騷擾的申訴案，針對議員今日質詢內容，教育局已依性別平等工作法規定，立即啟動調查程序，一周內組成調查小組，小組成員全數由外聘專家學者擔任，就相關事實進行必要釐清。

教育局指出，由於之前均未收到申訴內容，明（29日）起針對教育局及圖書館全體同仁普發電子郵件，詳細說明申訴管道及程序，統一由專線窗口負責受理申訴案件，對於所有提供資訊人員必定嚴守保密及保護規定，絕不因提出申訴或提供資訊而有不利對待。

教育局重申，對於任何形式的性騷擾行為，皆採取零容忍態度，除依法展開嚴謹調查外，也將持續加強宣導，鼓勵同仁勇於利用內部申訴管道，保障自身權益，另亦提供心理諮商輔導等支持系統服務，提供申訴員工必要的心理支持，以利回復正常生活。