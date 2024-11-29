杯葛成功！原民綠委不滿停止討論搶佔主席台　江啟臣宣布不處理該案

▲ 國民黨提議停止討論，民進黨立委陳瑩衝上主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院院會今（29日）針對「原住民族委員會組織法修正草案」進行處理，不過在發言階段，國民黨團提出「停止討論」，讓民進黨立委不滿，綠委陳瑩更直接衝上主席台，在主席江啟臣旁拿起麥克風說，「我們要討論啊！就讓我們發言有什麼關係嗎？我們只是要發言」，後續則被國民黨女性立委合力撤下台，但陳瑩不折不饒，成功再次占領主席台，最終杯葛成功，江啟臣宣布終止院會，不再處理該議案。

國民黨提案「原住民族委員會組織法修正草案」修法，要求原民會主委由平地、山地原住民輪流擔任。所有委員為無給職。要求修法自公布日施行。民進黨立委共有16人登記發言，但發言到一半時，江啟臣表示，國民黨團提議停止討論，因綠委喊出「有異議」因此進行表決。

陳瑩成功占領主席台後，哽咽表示，自己跟伍麗華每天被國民黨的假消息霸凌，他們好意思講反霸凌，自己受到卑南族老們的請託，我是為卑南族抱不平，為什麼嚴格審查的委員要受波及，就因為國民黨看不順眼，連公平審核的人選都要否定嗎？到底在幹什麼？這還是原住民立委提出的修法，真的很丟臉。

陳瑩強調，自己講的每一句話都有所本，再用網軍霸凌我都不怕，我跟族人站在一起。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，對於今日議程進行非常遺憾，希望教育、運動部組織法跟民生法案優先 但國民黨團執意處理原住民組織法、強行輾壓，驗證昨天就室過水假協商，自己多次主動跟傅崐萁商議，原住民組織法還有很多歧見，讓法案有細緻對話可能，沒想到國民黨還是要強行輾壓。

吳思瑤指出，表決前民進黨團當然要爭取每個發言機會，沒想到國會擴權法案的老招又來了，就是簡單發言後透過表決停止討論，這是攸關族群融合的法案，應當多多對話，難道藍白就是要沒收立委理性討論，連表決前發言機會都要閹割。

吳思瑤直言，陳瑩跟伍麗華非常悲痛，被迫採取激烈議事攻防阻卻法案，就陷入議場紛亂狀況，自己一直跟代理主持的江啟臣對話，這個議案不能不討論就強行表決，破壞公務體系行政權，江啟臣也獸至議程只有半天，就是決定今日院會停止，不再處理原住民組織法，黨團也遵循此協議，今日會議終止，民進黨團也不會占據主席台。

對於國民黨團直指綠營延宕霸凌案調查，吳思瑤表示，國民黨不要騙三歲小孩，如果他們這麼關心勞動部，為何要把會開花的原住民組織法排第三案？不強行表決不會有任何衝突跟議事攻防，大家照著議程走，民進黨團希望民生、教育、弱勢優先，是希望處理到最後一案運動部成立，勞動部霸凌事件已經啟動調查也移送檢調，司法、行政調查中，立法院任何專案報告跟提議、修法，行政部門都願意配合，成立調查委員會就是騙三歲小孩，這個議案就算處理地到也是交付朝野協商，不是今天就成立。