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「朝野共識」便當難吃原因曝　韓國瑜接陳情買麥當勞慰勞

▲▼立法院院會 延長開會 中午不休息 提供便當給立委 院長韓國瑜宣布因為有立委反應便當不好吃 所以增訂麥當勞給委員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲院長韓國瑜宣布因為有立委反應便當不好吃，所以增訂麥當勞給委員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（29日）立法院會審議《學生輔導法》相關條文，臨近中午時，立法院長韓國瑜突然宣告，很多委員反映便當不好吃，所以準備兩份午餐，包含便當、麥當勞。也讓現場爆出一陣歡呼。事實上，朝野不少立委都抱怨國會便當難吃，還有藍委私下強調「真的很難吃」，過去多直接丟掉或送給助理。據了解，國會便當多採購台北車站附近老牌便當店，但因為預算僅100元額度，菜色有限，此次多出來費用由韓國瑜從特支費支應。

院會臨近中午，韓國瑜宣告，很多委員反映便當不好吃，所以中午有準備2份午餐，包含便當、麥當勞，稍後會送到各位手上。現場也爆出一陣歡呼。

今日院會麥當勞菜色是大麥克或麥香雞，搭配一份中薯和汽水，可能超出一百元預算，超出部分擬由韓國瑜特支費支應。

事實上不分朝野立委都抱怨過便當菜色，記者詢問時，有藍委私下三度強調「真的很難吃」，過去不少立委是把便當交給助理，甚至直接丟掉的人也所在多有。但也有立委緩頰，可能是每天吃一樣的菜色難免會膩，所以想換換口味，過去韓國瑜院長也曾訂過披薩。而各黨團過去也會有委員自掏腰包加餐，此次則是院長用特支費買單。

藍委葉元之受訪時則表示，自己一開始以為是便當跟麥當勞二選一，後來便當先上，大家也是吃的津津有味，對於便當不好吃的批評，他個人覺得還好。葉還透露，有一次院會開到下午兩點但沒有便當，可能也有委員抱怨，這次不知道哪個養尊處優的委員不滿。

▲▼立法院院會 延長開會 中午不休息 提供便當給立委 院長韓國瑜宣布因為有立委反應便當不好吃 所以增訂麥當勞給委員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會中午不休息 提供便當給立委 院長韓國瑜宣布因為有立委反應便當不好吃 所以增訂麥當勞給委員。（圖／記者屠惠剛攝）

▼也有立委會自掏腰包幫大家加菜。（圖／讀者提供）

▲▼立院便當被爆難吃，院長韓國瑜為此準備驚喜。（圖／讀者提供）

▲▼立院便當被爆難吃，院長韓國瑜為此準備驚喜。（圖／讀者提供）
 

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