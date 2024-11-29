零下20℃！加拿大男雪地荒野求生50天　奇蹟獲救

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大20歲男子貝納斯蒂克（Sam Benastick）10月展開10天露營之旅，但他遲遲未回家，時隔50天之後他才被人發現，雙手拄著手杖、腿部纏著睡袋抵禦嚴寒，極度虛弱。他失蹤的地方是偏遠寒冷的荒野，連日氣溫不到零下攝氏20度，大雪覆蓋大地，能夠獲救堪稱奇蹟。

CNN、衛報等報導，貝納斯蒂克是一名戶外運動愛好者，10月7日出發踏上露營之旅，前往雷德芬-凱利省立公園（Redfern-Keily provincial park），此處有森林山谷、冰川、瀑布以及白雪覆蓋的景色，但地形崎嶇，天氣瞬息萬變。到了10月17日，貝納斯蒂克並未依照約定返家，家人隨即通報失蹤。

相關單位接獲消息後展開搜救，但10月底依舊沒有進展，救援行動最終取消。在此之際，氣溫也降至零下攝氏20度以下，大雪覆蓋大地。

不過就在11月26日這天，2名男子外出工作期間發現貝納斯蒂克的身影，他用2支手杖支撐身體、腿部纏著睡袋禦寒，身體相當虛弱，被送往當地醫院接受治療。

貝納斯蒂克事後透露，起初他先在車上待了數日，接著步行至山旁邊的小溪，露營10至15天，隨後沿著山谷移動，在乾涸河床搭建簡易營地，接著再度啟程，這才遇到2名救下他的人。