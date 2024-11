零下20℃！加拿大男雪地荒野求生50天　奇蹟獲救

記者詹雅婷/綜合報導

加拿大20歲男子貝納斯蒂克(Sam Benastick)10月展開10天露營之旅,但他遲遲未回家,時隔50天之後他才被人發現,雙手拄著手杖、腿部纏著睡袋抵禦嚴寒,極度虛弱。他失蹤的地方是偏遠寒冷的荒野,連日氣溫不到零下攝氏20度,大雪覆蓋大地,能夠獲救堪稱奇蹟。

CNN、衛報等報導,貝納斯蒂克是一名戶外運動愛好者,10月7日出發踏上露營之旅,前往雷德芬-凱利省立公園(Redfern-Keily provincial park),此處有森林山谷、冰川、瀑布以及白雪覆蓋的景色,但地形崎嶇,天氣瞬息萬變。到了10月17日,貝納斯蒂克並未依照約定返家,家人隨即通報失蹤。

相關單位接獲消息後展開搜救,但10月底依舊沒有進展,救援行動最終取消。在此之際,氣溫也降至零下攝氏20度以下,大雪覆蓋大地。

不過就在11月26日這天,2名男子外出工作期間發現貝納斯蒂克的身影,他用2支手杖支撐身體、腿部纏著睡袋禦寒,身體相當虛弱,被送往當地醫院接受治療。

貝納斯蒂克事後透露,起初他先在車上待了數日,接著步行至山旁邊的小溪,露營10至15天,隨後沿著山谷移動,在乾涸河床搭建簡易營地,接著再度啟程,這才遇到2名救下他的人。

