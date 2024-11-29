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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話中央「全國廢除娛樂稅」　葉元之：免稅更能催出營業稅收

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市長蔣萬安宣布未來台北市停徵娛樂稅，藉此來讓演藝、文化、表演、運動等經濟能有顯著的幫助與發展，國民黨立委葉元之今（29日）進一步喊話中央「全國廢除娛樂稅」，他呼籲，政府應該有更前瞻的視野，從政策層面全面檢討，為產業創造更友善的發展環境。

針對蔣萬安宣布台北市未來停徵娛樂稅，葉元之點出，娛樂稅是地方稅，連首都市長都認為徵收娛樂稅不合理，可見娛樂稅有再檢討的必要，全國應全面廢除娛樂稅，他也透露，自己已經提案，希望財政部及所有立委支持。

葉元之說明，娛樂稅法源於民國31年制定的「筵席及娛樂稅法」，當時為動員戡亂時期，政府提倡戰時節約風氣，鼓勵國人多工作、少休閒娛樂，因而「寓禁於徵」，凡參與電影、藝文等活動，都要繳稅。

然而葉元之認為，現在是工商社會，政府鼓勵大家從事娛樂活動，並大力補助電影、運動等產業，卻還針對消費者課娛樂稅，「懲罰」從事相關娛樂的人，顯得相當矛盾。

葉元之指出，行政院9月雖然通過財政部提出的娛樂稅修正案，將電影、演唱會、戲劇舞蹈表演、職棒及職籃比賽等六大課稅項目上限稅率折半，但此舉為德不卒。

葉元之強調，若地方政府覺得娛樂稅不合理，中央還會以財政紀律為由，要求針對減稅項目提出替代財源，提高地方廢除娛樂稅的門檻。他質疑，地方首長以前瞻觀點，推動城市商機與產業發展，現在連地方自己都主張廢娛樂稅了，財政部還認為娛樂稅有存在必要嗎？

為此，葉元之表示，誠如蔣萬安所說，全面停徵娛樂稅，將有助大力發展演藝、文化、表演、運動，甚至大巨蛋經濟，對全面提振城市經濟與消費業有顯著幫助。

最後，葉元之呼籲，中央政府應該有更前瞻的視野，從政策層面全面檢討，廢除娛樂稅，為產業創造更友善的發展環境，透過免除稅金刺激藝文與娛樂產業，每年增加的營業稅收與衍生休閒活動將更為可觀。

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