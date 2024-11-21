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健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議　98.7%挺立刻收取加熱菸捐菸稅最直接

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲對於四種挹注健保財務建議，民眾均持高度反對意見。 （圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

為瞭解民眾對於籌措健保財源的態度與意向，《ETtoday新聞雲》以網路投票方式進行即時調查，投票時間從11月18日起至11月20日止。根據調查結果，對於「調高證券交易稅」或「房屋交易稅」、「營業稅漲10%」、「開徵酒捐或糖捐」四種挹注健保財務建議，民眾均持高度反對意見。

值得注意的是，相較於可能增加民眾生活負擔的加稅構想，有高達98.7%的投票民眾認為加熱菸在菸害防治法修正通過後已經合法，政府應該立即開徵加熱菸捐菸稅，才是緊急支援健保財務最直接的方式，而不是放任走私猖獗，眼睜睜看著百億菸捐菸稅流失。

健保財源拉警報，百億癌症新藥基金的經費要從哪裡來？健保署署長石崇良日前指出，台灣2050年高齡人口將從現今的400萬增加至766萬，快速人口老化與新醫療科技將進一步推高醫療支出，健保財源必須持續擴大。目前健保收入75%依賴受薪階級者的保費，改革的方向應包含探索多元財源，例如，提高補充保費費率，或針對房屋與證券交易增收稅款，但這些改革需透過修法才能實施。

另外，台灣醫務管理學會理事長洪子仁也以日本經驗建議台灣可考慮將消費稅（營業稅）調高至10%，或透過糖捐、酒捐等特定稅收方式，籌措癌症新藥基金。

在石崇良等人對於補充健保財源提出想法與建議後，也立刻引起關注與討論。為瞭解網友與民眾面對可能增加稅務負擔的態度與意向，《ETtoday新聞雲》於11月18日至11月20日以網路投票方式進行即時調查。

根據調查結果，對於石崇良提出考慮透過調高證券交易稅或房屋交易稅，作為補充財源；同時也有專家建議仿效日本將消費稅（營業稅）調高至10%，不同意的民眾有6,233票，在該題整體投票數中佔98.2%；同意者僅有79票，無意見32票。

調查結果顯示，在百億癌症基金的財源籌措方面，有聲音建議政府開徵糖捐、酒捐等稅捐，絕大多數參與即時投票的民眾均表反對，其中，不同意票高達6294票，在該題整體投票數中佔96.3%；同意票225票，無意見11票。

另外，對於有藍綠立委曾建議目前加熱菸已修法通過，但卡在國健署的無限拖延的健康風險評估，造成走私猖獗，百億菸捐稅流失，政府應加速核准加熱菸產品上市後立即開徵加熱菸捐，才是最快可以挹注健保財物缺口的方式，調查結果也指出，認同這個構想的民眾投票數為7501票，在該題整體投票數中佔98.7%；回答不同意者僅44票，沒意見者48票。

健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議 98.7%挺立刻收取加熱菸捐菸稅最直接 （圖／資料照）

健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議 98.7%挺立刻收取加熱菸捐菸稅最直接 （圖／資料照）

健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議 98.7%挺立刻收取加熱菸捐菸稅最直接 （圖／資料照）

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加熱菸捐菸稅菸害防治法健保

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