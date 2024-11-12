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M痘疫苗下月開放自費打！8家合約院所提供「一劑6986元」

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內M痘疫情陸續有零星個案發生，疾病管制署今（12）日公布上周新增3例個案，都是20多歲到30多歲青壯年。國際M痘疫情仍然嚴峻，尤其剛果民主共和國東部及蒲隆地5月起爆發Ib亞型疫情，疾管署副署長羅一鈞宣布，國內從12月1日起提供M痘疫苗自費接種服務，單劑價格為6986元，完整接種需打兩劑。

▲▼猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲M痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增2例本土與1例境外移入病例，分別是20多歲至30多歲男性，居住縣市為北部2例及南部1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中2例未完成2劑疫苗接種。今年總計累計85例M痘病例（77例本土、8例境外），目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案。

羅一鈞指出，國內從去年3月底開始提供公費M痘疫苗，適用對象包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），以及過去曾罹患性病者或性接觸對象等。

有鑒於國內有部分需前往非洲旅遊但非風險族群民眾，以及部分在台有風險行為但無健保身分或居留證外籍人士需求，羅一鈞表示，疾管署決定從12月1日起開放可自費接種M痘疫苗。凡「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可自費接種M痘疫苗。

羅一鈞指出，自費疫苗由6個直轄市8家旅遊醫學合約醫院優先實施，後續視執行情形調整。疫苗收費金額為每劑新台幣6,986元（疫苗採購6,806元加上處理成本180元），其餘民眾至門診評估之相關費用，包括：診察費、掛號費、藥事服務費等，由合約院所依醫療機構收費標準自訂收費金額。

▲▼M痘疫苗自費接種醫院。（圖／疾管署提供）

▲M痘疫苗自費接種醫院。（圖／疾管署提供）

剛果民主共和國東部及蒲隆地5月起爆發Ib亞型疫情，WHO已將其列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並呼籲各國注意跨境傳播，目前非洲國家之烏干達、盧安達、肯亞、辛巴威、尚比亞，歐亞國家之泰國、瑞典、印度、德國、英國等均已出現Ib病例。

疾管署目前提升旅遊疫情建議等級至「第二級：警示」之國家，包括：剛果民主共和國、蒲隆地、美國、巴西、澳大利亞。羅一鈞說明，若過去三個月累積病例超過500例會列為二級，其中又以澳洲5月起出現明顯爆發，累計病例超過1千餘例，疫情仍處高峰。

其餘「第一級：注意」之國家，包括：亞洲之泰國、中國、越南、馬來西亞、沙烏地阿拉伯，歐洲之西班牙、英國、葡萄牙、德國、法國，美洲之秘魯、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、阿根廷、厄瓜多、多明尼加，以及非洲之中非共和國、盧安達、烏干達、肯亞、奈及利亞、象牙海岸等國。

疾管署提醒國人前往旅遊時，應採取適當防護措施，建議民眾於出國前6-8周至旅遊醫學門診評估，完成2劑疫苗接種（2劑間隔至少4周）；若不及完成，建議出國前2周至少完成1劑。國內目前M痘疫苗庫存約4~5萬劑。

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