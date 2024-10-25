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民調／8成不贊同大法官「實質廢死」　7成7泛綠民眾也反廢死

▲▼ 新國會智庫發布最新「反廢死」民調 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新國會智庫發布最新「廢死」民調 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前判決死刑有條件合憲，被認為是實質廢死，今（25日）藍委羅智強所成立的新國會智庫發布最新民調，82.7%受訪者反對廢除死刑，僅有12%贊成，而80.5%受訪者不贊同大法官實質廢死的做法，其中泛綠支持者竟有高達77.1%反對廢死。與會的立委與專家學者認為，大法官應該考慮台灣的民意，避免陷入個人意識型態，導致國內民眾對於司法跟政府的不信任。

羅智強認為，針對民眾對於大法官實質廢死的看法，82.7%的民眾反對廢除死刑，人民對於這個大法官實質廢死的憲法判決不滿意，今天下午大法官也將公布另外一個眾所矚目的憲法判決，是針對國會改革的部分，如果再繼續這樣作出背離民意的憲法判決，那麼將傷害大法官憲政的高度，所以也希望大法官能夠三思。

文化大學教授鈕則勳則提出，民進黨政府應該要能警示到這份民調數字的意義，支持泛綠的受訪者，有高達73.3%是反對廢死，也不贊成大法官在技術性上增加死刑審判跟執行門檻。因此民進黨未來可能從三個方向來轉移社會焦點，第一個是針對中央政府總預算卡關做攻擊、第二個是在兩岸上不斷去觸碰高度敏感的議題，希望能夠搶到議題操作的優勢，最後就是針對柯文哲是否延押、起訴，以司法議題來取代原本的死刑議題，避免死刑成為民進黨執政破口。

立委高金素梅表示，人民的聲音這麼大聲了，難道大法官都沒有聽到嗎？名調顯示大家不同意廢死，是非常的高度的共識且跨黨派，大法官今天就要做出釋憲了，大家正在期待，也等待台灣到底是不是一個擁有真正民主的國家。不管是民進黨，不管是大法官，到底有沒有選擇跟民意站在一起。如果不願意跟民意站在一起是天理難容，我們以受害者家屬的心情來看，我們期待大法官不要成為法匠，一路以來唸那麼多的書就是要讓人清楚、明白是非對錯。如果只會攀炎附勢，那麼就不適合擔任大法官的職務，歷史將會留下紀錄，這不是政黨的問題，而是是非對錯的問題。

藍委張嘉郡表示，去年賴清德選舉的時候，他曾對全國人民說「台灣沒有廢死，任何地方廢死，都需要高度的社會共識」，如今賴清德當選總統了，結果大法官們卻假藉程序正義的名義，為死刑設下八大關卡，為這些死刑犯掛上免死金牌，更嚴格的限縮了死刑條件，讓未來的法官幾乎不可能也難以判死，達成實質廢死。民調第二題問到，大法官釋憲實質廢死一事有高達80.5%的民眾都不贊成。這個民意很清楚的表達，大部分的台灣民眾都反對廢死、反對廢除死刑，以合憲來包裝廢死讓民眾是無法接受的，希望執政黨能夠聽到並能夠理解民意，否則民意一定會反撲。

「該死的人不死、無辜的人卻死去」，白委林國成認為，這個社會上真的有公平正義嗎？民調顯示八成多的人反對廢死，台灣的民意非常重要，呼籲這些大法官，有勇氣坦白告訴臺灣人民說你主張廢死，不要設定八道關卡替犯罪者來脫身，對所有的受害者是非常不公平，呼籲憲法法庭，在做任何考量的時候應該沒有顏色之分，只有司法公正的準則，可是現在完全都是依照執政黨、依照賴總統的意志在做憲法的解釋，這是對台灣是不公平的，所以我們台灣民眾黨，一定會針對這些反廢死的議題奮戰到底。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國18歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自113年10月14日至17日，共成功訪問1,081份有效樣本，資料依照全國18歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

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