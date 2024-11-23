海廢重生變身醫療床墊！　紡研所攜手暄達科技捐贈防褥氣墊床





▲紡織產業綜合研究所斗六場區雲林分部攜手暄達醫學科技公司，將廢棄漁網回收再生，製作成醫療氣墊床，並捐贈予雲林縣府。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

棄置漁網是全球海洋污染中常見的垃圾之一，長期對海洋生態及環境保護工作帶來挑戰。紡織產業綜合研究所斗六場區雲林分部攜手暄達醫學科技股份有限公司，將廢棄漁網回收再生，製作成醫療氣墊床，實現海洋廢棄物的循環再利用，捐贈16床醫療氣墊床予雲林縣政府，成為在地循環經濟的成功典範。

紡織綜合研究所協理周國村表示，運用技術將漁網改質成耐隆防水薄膜，並與同材質耐隆布料貼合，製成全耐隆機能布，再製作成醫療氣墊床產品。估計每年可回收處理超過10噸廢棄漁網，有效推動低碳環保及減廢，這是配合2050政府淨零碳排目標，所研發的減碳循環再利用成功案例，今從雲林縣政府端帶頭促進產業的結合，也服務民眾。

▲紡織產業綜合研究所斗六場區雲林分部攜手暄達醫學科技公司，將廢棄漁網回收再生，製作成醫療氣墊床，並捐贈予雲林縣府。（圖／記者王悉宇翻攝）



暄達醫學科技公司董事長鄭瑋勳表示，利用廢棄漁網再生為醫療氣墊床，在雲林算是第一步，也希望透過雲林縣政府的力量推廣到每一個縣市，甚至再拓展到全世界，紡研所的這個技術，不僅降低原料成本，且符合ESG的概念，不應只是留在台灣，我們會努力開發國外廠商，推動循環經濟。

副縣長謝淑亞表示，利用海洋廢棄物又笨重又髒的尼龍網，以先進的科技將它變成為具有醫療防褥瘡的海廢創新氣墊床。透過循環經濟理念，將廢棄漁網製成環保、舒適的床墊，不僅避免了生態浩劫，更為身障朋友提供更好的睡眠保障，也充分展現了資源再利用的價值。



謝淑亞說，長期臥床的長者與身障朋友需要特別預防褥瘡，醫療氣墊床不僅可以提升舒適度，也能有效預防褥瘡的發生；此次紡織綜合所與暄達醫學捐贈的漁網回收環保氣墊床，將提供給輔具中心，有實際病情需求的民眾可向中心申請，以實踐資源循環利用精神。



計畫處副處長廖珉峰說明，紡織綜合研究所成功運用海廢製成低碳化布膜，讓廢棄漁網得以獲得新生，不再淪為垃圾，減少對海洋生態的污染，將資源再生的使命真正落實於日常生活中，為資源零廢棄的目標邁出重要一步。

▲紡織產業綜合研究所斗六場區雲林分部攜手暄達醫學科技公司，將廢棄漁網回收再生，製作成醫療氣墊床。（圖／記者王悉宇翻攝）