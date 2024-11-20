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寒冬必備好物四選！日本人都在用的居家神物　期間限定林內暖心賞回饋全聯禮券

▲▼林內,冬天,UFB熱感奈米氣泡熱水器,瓦斯乾衣機,全聯,暖心賞。（圖／業者提供）

▲冬天來了，擺脫又濕又冷的居家生活感受就靠林內「UFB熱感奈米氣泡熱水器」和「瓦斯乾衣機」。（圖／台灣林內提供）

消費中心／綜合報導

當冬天的寒流一波波襲來，家裡就變成了最溫暖的避風港！想要擁有冬日溫馨居家生活，你需要以下四款超適合冬季的「居家神器」——林內的「UFB熱感奈米氣泡熱水器」和「9KG瓦斯乾衣機」還有每次在美式賣場一出現就搶到缺貨的洗衣精、泡澡用的汽泡彈，這些好物不僅實用，還是提升生活質感的好幫手！最近林內更推出了「暖心賞」歲末活動，讓民眾可以用優惠價帶回這些高CP值的好物，還不快點筆記下來，別錯過這波好康啦！

必備好物1：冬日泡澡期間限定款「汽泡彈」

▲▼林內,冬天,UFB熱感奈米氣泡熱水器,瓦斯乾衣機,全聯,暖心賞。（圖／業者提供）

冬日最期待在溫熱的浴池裡放入一顆汽泡彈，繚繞的香氣浸潤整間浴室，隨著汽泡延伸出的色彩讓泡浴時光充滿樂趣。兩種汽泡彈分別是具柔滑的焦糖與巴西橘子揉合而成香氣的「星夜奇緣」，具喜悅的柑橘香氣和放鬆薰衣草精油香氣的「聖誕老人與雪橇」，讓泡澡成為寵愛自己的ME TIME。隨著熱氣在室內飄散的香氣，讓冬天泡澡備具儀式感。

必備好物2：日本大受好評的肌膚保濕熱水器「林內UFB熱感奈米氣泡熱水器」

冷冷的天氣裡，有什麼比回家洗個熱水澡更幸福的呢？但洗澡時常常遇到水溫忽冷忽熱，或是洗澡完皮膚依然乾澀……不過現在這些煩惱有了解決之道！林內引進在日本大受好評的獨家奈米技術融合進日常家中使用的熱水器！讓沐浴時光瞬間升級，水中會釋放出無數不到1微米的奈米級氣泡，感覺水質變得柔滑清澈，就像高級的溫泉水一樣，洗完澡後皮膚超滑嫩；不但如此，洗澡時還能順便有效帶走浴室隙縫間的髒汙，難怪用過的人都大推！

有小孩的爸媽應該也會愛上林內「UFB熱感奈米氣泡熱水器」，因為出水速度穩定、不會忽冷忽熱，就算是皮膚比較薄、柔嫩的小朋友也可以放心使用，多寶家庭尤其必備，可以跟以前排隊洗澡猶如打仗的時光說再見，洗後皮膚也白拋拋幼咪咪。別忘了加入剛剛介紹的汽泡彈，每天都在家享受像SPA般的舒適沐浴，真的好幸福。

UFB熱感奈米氣泡熱水器愛用者心得分享

▲▼林內,冬天,UFB熱感奈米氣泡熱水器,瓦斯乾衣機,全聯,暖心賞。（圖／業者提供）

▲林內UFB熱感奈米氣泡熱水器，結合國產16L熱水器與林內獨家專利技術日本製奈米氣泡產生器，不僅讓沐浴清潔更方便，還能同時維持衛浴環境。

必備好物3：雨天洗衣抗菌又抗臭的洗衣精

還沒用過抗臭洗衣精嗎？用了之後保證你會大嘆相見恨晚！身為許多家事達人狂推的隱藏洗衣王牌，其中室內晾衣款洗衣精主打陰雨天晾衣也不怕臭。就有網友分享心得時讚不絕口，「洗完忘了馬上曬都不會臭」，濕冷冬天常常衣服也是晾不乾爽的你，搭配下面的好物瓦斯乾衣機，還能有1+1>2的效果呢！

▲▼林內,冬天,UFB熱感奈米氣泡熱水器,瓦斯乾衣機,全聯,暖心賞。（圖／資料照，翻攝自美式賣場官網）

必備好物4：日本熱銷省時省電超有感的「瓦斯乾衣機」

濕冷冬天晾衣服真是一個大挑戰，尤其住在比較潮濕的地方，衣服常常曬不乾、出現奇怪異味，還讓人擔心會不會有黴菌問題，這時候林內的「9KG瓦斯乾衣機」就派上用場啦！這款日本熱銷的明星商品體型號稱業界最輕巧，一次可以烘乾一家四口兩天的衣服量左右，搭配乾衣機安裝架，可以安裝於洗衣機上方，就算家裡空間小也能輕鬆容納它的存在。

但是安裝乾衣機，又擔心電費調漲大傷荷包，別擔心林內乾衣機擁有溫濕度感測器，會自動偵測衣服乾了就停止運作，烘乾速度比一般傳統電力型乾衣機省了近1小時！電費跟瓦斯費也幾乎省下了一半費用，根本就是小資家庭最大福音。

除此之外，它的熱風乾燥功能，比照日曬等級99%殺菌力，可以能有效去除衣物上的異味和細菌「烘完之後毛巾蓬鬆柔軟，每次用都感覺像新毛巾一樣，手感超棒！」「烘乾後有太陽的味道！」「瓦斯乾衣機真的是台灣人冬季必備神器！」

點這邊看更多瓦斯乾衣機介紹

▲▼林內,冬天,UFB熱感奈米氣泡熱水器,瓦斯乾衣機,全聯,暖心賞。（圖／業者提供）

▲林內9KG瓦斯乾衣機是年末林內暖心賞優惠最高的商品，也是日本林內總社最熱銷的明星商品之一。

感謝支持歲末迎新：林內暖心賞特惠回饋$1500、暖上加暖

▲▼林內,冬天,UFB熱感奈米氣泡熱水器,瓦斯乾衣機,全聯,暖心賞。（圖／業者提供）

時近年末、在冷冷寒冬裡，為了感謝消費者的支持，林內特別推出了「暖心賞」歲末迎新活動，即日起至2025年1月31日，凡購買指定林內產品並完成保固登錄，即有機會獲得全聯禮券回饋，讓購物滿滿心意、暖意加倍！
購買「瓦斯乾衣機」，最高可獲得$1500全聯禮券。
購買「進口品熱水器/瓦斯爐」，最高可獲得$1000全聯禮券。
購買「國產品熱水器/瓦斯爐」，最高可獲得$800全聯禮券。
活動期間：即日起至2025年1月31日，保固登錄時間至2025年2月28日止。現在就趁這波「暖心賞」好康，將林內的優質產品帶回家，不僅改善居家生活，還能讓整個冬季充滿溫暖與舒適的呵護！
暖心賞活動官網：https://www.rinnai.com.tw/BrandNewDetail/77

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