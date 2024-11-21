全聯火鍋祭「第2件5折」！黃仁勳愛店「老撈麻辣鍋」3湯底獨家開賣

▲全聯火鍋季多款湯底「第二件5折」，還有AI教父黃仁勳最愛「老撈麻辣鍋」3款湯底，全聯、大潤發獨家開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣日漸濕冷，全聯火鍋祭推出「火烤大對決」，網羅超過百款名店湯底、醬料，包括AI教父黃仁勳最愛的麻辣鍋名店「老撈」，一口氣推出3款湯底獨家開賣；此外超人氣「台酒花雕雞」變身火鍋湯底，都有「第2件5折」優惠！

▲AI教父黃仁勳最愛「老撈麻辣鍋」3款湯底，全聯、大潤發獨家開賣。（圖／業者提供）

今年全聯火鍋祭11月22日至12月5日，網羅百款名家湯底，除了熟悉滋味、熱銷湯底回歸，還有眾多獨家新品齊發！其中AI教父黃仁勳回台必訪的台北麻辣鍋名店「老撈」，攜手全聯獨家推出3款湯底，包括「總裁麻辣鴨血、名媛牛尾湯」神仙胡椒豬肚湯」，活動期間單包199元，第2件5折，平均每包只要149元。

▲台酒搶攻火鍋市場，推出「傳香花雕雞火鍋湯底」、「秘製酒粕酸菜魚火鍋湯底」。（圖／業者提供）

而靠著花雕雞泡麵闖出一片天的台酒，也搶攻火鍋湯底市場，推出「傳香花雕雞火鍋湯底」，更看準近期全台颳起酸菜魚旋風，推出「秘製酒粕酸菜魚火鍋湯底」，使用台酒秘製酒粕，加上泡椒、花椒、酸菜等食材，期間單包249元，第2件同樣祭出5折優惠。

有最狂時尚鍋底之稱的「狂一鍋」，一舉登上2023年網路溫度計票選「10大超夯台式連鎖個人鍋物」第2名，今年與醬料達人「十味觀」強強聯手，推出「爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋」，11月22日至12月5日全聯獨家開賣，單包220元，第2件5折，蛤蠣控可把握。

同樣也是話題新品，包裝上印有大大的「動力火車」肖像，由匠研食品推出的「匠煮動力火鍋-搖滾麻辣血旺鍋」，鴨血搭配燙口辣湯，單包219元，第2件5折，平均每包164元，麻辣控必嚐。

除了常溫湯底外，冷凍品項也有獨家好滋味，觀察全聯2024年1月至10月，最受歡迎冷凍湯底口味前5名分別為：羊肉爐、酸菜鍋、爆香石頭鍋、半筋半肉鍋、薑母鴨。今年推出「日式壽喜燒」在家輕鬆上桌，承襲日本醬汁靈魂，職人手工燉煮，72小時靜置熟成濃郁，「三上食樂極上牛肉壽喜燒(500g)」12月5日前特價279元。

還有人氣品牌石二鍋推出的「汕頭沙茶鍋(1,318g)」特製沙茶以扁魚、蔥酥等拌炒，香氣四溢，12/5前每盒特價319元；同品牌還有「王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋(1760g)」使用純正麻油搭配馬祖老酒、爆香老薑片，嚴選台灣土雞腿肉熬煮，湯頭酒香撲鼻，11月22日至12月5日每盒349元，同期間王品全品項單筆每滿299元現折30元省更多。

冬季溫補也不能錯過寧夏夜市80年老店美食「洽富x環記麻油雞湯(600g)」，11月22日至12月5日到全聯每盒只要207元，冬季暖心必吃。

▲全聯火鍋季多款湯底「第二件5折」，火鍋料也有優惠。（圖／業者提供）

火鍋料方面，日系名店「大阪王將」針對台灣在地口味，開發正宗道地日式風味火鍋餃，獨特的QQ水餃子與QQ蝦仁包，外皮Q彈久煮也不易軟爛，內餡一口咬下美味多汁，不用沾醬也非常美味，12月5日前「大阪王將綜合火鍋餃(333g)」每包特價159元，全聯獨家販售。

新品還有「樂食廚房日式關東卷(5入)」，單盒129元，第2件5折，平均每盒只要96.5元。喜歡經典火鍋料，桂冠全品項單筆每滿299元，現折30元，讓消費者在家吃鍋也能大滿足。

火鍋肉片部分，全聯獨家銷售，切出史上最薄只有0.12公分的「黑豬里肌極薄肉片」，油花均勻、入口即化，涮煮美味爆表，也能免刀工直接熱炒，省力方便，11月22日至28日特價119元。冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片，挑戰通路最低價，11月22日至28日每100公克特價134元。

喜歡雞湯鍋，推薦新鮮切塊雞肉滋補養身，雲林土雞骨腿切塊來自可溯源牧場專業畜養，足齡13~14週，Q嫩無腥味，11月22日至28日原價169元，特價139元，現省30元；火山烏骨雞切塊富含高蛋白質、維生素及鐵、銅、鋅等多種微量元素，11月22日至28日特價155元，加碼好康更優惠，11月21日至12月5日，購買生鮮雞肉單筆滿199元，現折10元。

購買生鮮土雞商品單筆滿299元，可再登錄發票，抽全聯禮券買菜金，活動總金額共8.8萬元，有機會抽中最大獎「價值1萬元」全聯禮券。

▲全聯推出極薄肉片。（圖／業者提供）

●大潤發火鍋祭

大潤發推出火鍋祭，將於11月22日至12月19日登場，同樣推出常溫火鍋湯底「第2件5折」優惠，也同步獨家開賣「老撈麻辣火鍋」湯底，11月22日至12月19日，單袋199元，第2件5折，買愈多愈划算。

活動期間購買常溫湯底、常溫麵條、冬粉、醬料、常溫包裝豆皮/湯鍋、火鍋、鴛鴦鍋等鍋具/瓦斯罐/瓦斯爐/電火鍋、電烤盤等商品，單筆滿999元，送100元現金抵用券（註：冷凍商品不列入計算，每會員限領1張，使用日期2024年12月6日~12月9日，全台限量2000張)。

活動加碼暖冬火鍋集集樂，11月22日至12月19日購買冷凍火鍋料/丸類/冷凍鍋底，單筆滿199元即可獲得Pokémon公仔贈品點數1點(單筆可累贈)，集滿4點免費兌換多功能保冷袋一個(市價209，全台限量2000個)。集滿5點免費兌換Pokémon組裝可動公仔一個，款式伊布、拉普拉斯、卡比獸、胖丁、呆呆獸、妙蛙種子等6款，每個市價229元，全台限量1000個，款式隨機，贈完為止。