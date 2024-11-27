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小三為愛生子掰與正宮當朋友　她一句「出來混總要還」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻抓包丈夫阿強（化名）外遇，沒想到丈夫寫下婚姻忠誠承諾書之後，仍與小美（化名）保持聯繫，甚至為女方購屋置產，憤而決定提告求償300萬元。雖然小美辯稱事後已與人妻變成好友，但新竹地院法官認為，人妻曾傳訊息表明「出來混總是要還的」，沒有提到任何宥恕的字眼，最終不採信小美的說詞，並判她應賠償人妻45萬元。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲小美承認與阿強交往，但辯稱自己事後已與人妻成為朋友。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，2022年11月間發現丈夫阿強舉止怪異，經詢問得知丈夫外遇，於是要求寫下婚姻忠誠承諾書，當時她還不知道小三是誰，沒想到丈夫竟然未遵守承諾，不僅時常與小美碰面，還幫忙購屋置產，她直到2023年3、4月間才發現此事，還意外抓包小美與丈夫育有一子，憤而決定對小美提告求償300萬元。

小美雖然不否認與阿強交往、生子的事情，但強調如果需要賠償，也應該審酌人妻的行為，她和人妻已經成為通訊軟體好友，兩人還會聊天互動，人妻表明想跟她當朋友，縱然她的行為不當，但顯然沒有逾越人妻所能容忍的範圍，造成的損害程度不高，應該予以減輕賠償責任。

不過，新竹地院法官檢視小美與人妻的對話內容紀錄，發現人妻曾傳送「出來混總是要還的」、「可是就有人自己摧毀破壞這份和諧」等訊息，言詞之中沒有任何宥恕之意，因此認定小美的說詞只是自己的主觀片面認知，無法採信。

法官表示，小美明知阿強已婚，仍決意交往，進而懷孕生子，確實已經侵害到人妻的配偶關係身分法益，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素，最終判小美應賠償人妻45萬元較為適當，全案仍可上訴。

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